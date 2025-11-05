deportes
OFICIAL: las fechas del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; ¿se jugará la Liguilla sin seleccionados mexicanos?

El próximo torneo se jugará diferente, ya que es previo al Mundial 2026, por lo que la Liga BBVA MX ajustó, pero todo parece indicar que habrá ausencias

Liga BBVA MX
José Alejandro
Liga MX
El Clausura 2026 ya tiene fecha de inicio y término, un torneo que será muy diferente a los demás, pues será previo al Mundial de México 2026, que en diciembre tendrá el sorteo y se realizará bajo una nueva modalidad . La siguiente temporada de la Liga BBVA MX arrancará el 9 de enero del próximo año, pero lo que todos se preguntan es: ¿se jugará la Liguilla sin seleccionados mexicanos?

David Medrano Félix, periodista de TV Azteca Deportes, reveló en su canal de YouTube que la Gran Final se disputará el 24 de mayo. No obstante, la Liguilla del Clausura 2026 se jugará sin seleccionados mexicanos, ya que después del término de la Fase Regular, Javier Aguirre tendrá a la disposición a los jugadores de la Liga BBVA MX, que definirá al campeón goleador del Apertura 2025 hasta la jornada 17 .

Clausura 2026
Liga BBVA MX
La Liguilla del Clausura 2026 se jugará sin seleccionados mexicanos, ya que deberán reportar con el combinazo azteca para el mundial

A partir del primer día de mayo, cuando termine la fecha 17 [del Clausura 2026], Javier Aguirre tendrá a los seleccionados ya de tiempo completo. [Los jugadores] no van a regresar a sus equipos porque van a hacer un trabajo especial”, mencionó Medrano Félix.

El modelo del Mundial México 86 que no se podrá replicar

Los seleccionados concentraron durante un año para prepararse para el Mundial de México 86, la más larga en toda la historia del combinado azteca. En ese entonces, toda la plantilla jugaba en la Liga BBVA MX, por lo que se hizo posible ello, solo Hugo Sánchez fue la excepción, ya que estaba triunfando con el Real Madrid.

El modelo del entrenador Bora Milutinovic rindió frutos, ya que la Selección Nacional consiguió su mejor papel en una Copa del Mundo al llegar hasta los Cuartos de Final. Desde entonces, el equipo no ha avanzado al tan famoso quinto partido.

Curiosidades del deporte
Selección Mexicana
