Partidos de HOY martes 3 de febrero en la Primera Ronda de la Concachampions 2026

Tres clubes mexicanos debutan en la Primera Ronda de la Liga de Campeones de la Concacaf y buscarán dar un golpe de autoridad en sus respectivas llaves este martes 3 de febrero.

Se encienden los ánimos en Puebla vs Toluca: empujones y jalones | Puebla vs Toluca | J4 | CL 2026

La jornada se presenta como un verdadero examen como visitantes para Tigres, América y Pumas, quienes enfrentarán rivales con hambre de trascender en el torneo de norte y centro del continente americano.

Forge vs Tigres – 18:00 horas

El primer encuentro de la jornada se disputará en Canadá, donde Tigres, dirigido por Guido Pizarro, visita al Forge FC. Los regiomontanos, con su plantel plagado de figuras, parten como favoritos, pero no pueden confiarse ante un equipo que ha mostrado solidez en la Premier League canadiense. Tigres buscará imponer su jerarquía desde el inicio, con André-Pierre Gignac como referente ofensivo, mientras que Forge intentará aprovechar la localía y sorprender con su intensidad.

TE PUEDE INTERESAR:



Olimpia vs América – 20:00 horas

Más tarde, el América, que ha tenido horas de ajetreo, se mide al Olimpia en Honduras, un choque entre dos instituciones históricas de la región. Las Águilas llegan con la presión de demostrar por qué son considerados candidatos al título, pero el Olimpia, con su afición en Tegucigalpa, representa un reto mayúsculo. El duelo promete ser físico y estratégico: América apostará por la velocidad de sus extremos, mientras que Olimpia buscará hacer daño con su experiencia y garra en casa.

San Diego FC vs Pumas – 22:00 horas

La jornada cierra en Estados Unidos, donde Pumas visita al San Diego FC, uno de los clubes más recientes en la MLS. Los universitarios quieren iniciar con paso firme y demostrar que su cantera y estilo ofensivo pueden competir en cualquier escenario. San Diego, por su parte, intentará aprovechar la motivación de su debut en Concachampions para dar la sorpresa. El choque pinta para ser dinámico y con muchas llegadas en ambas áreas.

