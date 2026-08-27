Los extraordinarios números del Chino Huerta en su primera etapa en Pumas; ¿repetirá la historia?

César, el Chino Huerta, no ha tenido el éxito esperado en su travesía por el viejo continente a pesar de haber formado parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana, por lo que todo haría indicar que volvería a la Liga BBVA MX con los Pumas de la UNAM.

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Distintos reportes sostienen que el Chino Huerta tendría en mente volver al futbol mexicano luego de la complicada etapa que ha vivido en el Anderlecht, por lo que Pumas suena como su destino principal para ello. Ahora bien, ¿qué números dejó el mexicano antes de marcharse del club?

¿Cuáles fueron los números del Chino Huerta en Pumas?

Lo primero a tener en cuenta es que, hasta antes de su llegada a Pumas, el Chino Huerta ya contaba con experiencia en el futbol mexicano luego de estar en equipos como Zacatepec, Morelia, Mazatlán y Chivas, aunque es una realidad que su arribo al Pedregal se dio cuando era muy joven.

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¡BUENÍSIMOS DÍAS!



César Huerta ya está en México para firmar con Pumas por tres años.



¡Volvió la Chinomanía! pic.twitter.com/foyD71DgfL — Análisis Puma (@AnalisisPuma) August 26, 2026

Fue así cuando el Chino Huerta arribó a Pumas en julio del 2022 para formar parte del equipo durante dos años y medio hasta antes de concretar su arribo al balompié belga, un periodo de tiempo en donde se convirtió en uno de los mejores jugadores no solo del club, sino de la Liga BBVA MX.

Y es que, ya sea como extremo por ambas bandas o detrás del 9, César Huerta tuvo números por demás interesantes para cualquier jugador mexicano, pues en poco más de 6,680 minutos distribuidos en 87 compromisos el azteca registró 20 anotaciones y 15 pases a gol.

¿Quiénes serían los rivales del Chino Huerta en Pumas?

César, el Chino Huerta, tendrá que competir directamente con varios elementos que se disputan las bandas en los Pumas de la UNAM, destacando figuras como Uriel Antuna, Rodrigo López, Luciano Herrera, Alan Medina e, incluso, el paraguayo Robert Morales.