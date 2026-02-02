Los números de Hormiga González y Germán Berterame en la competencia en la Selección Mexicana

La Selección Mexicana comienza a entrar en su etapa decisiva de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Luego de los primeros partidos amistosos del año, el director técnico Javier Aguirre confirmó que ya tiene definido cerca del 80% de la lista de convocados. Pero todavía existen posiciones abiertas que se mantienen bajo análisis, especialmente en el sector ofensivo.

En la delantera, Raúl Jiménez aparece como el único nombre prácticamente asegurado, mientras que Santiago Giménez también tendría grandes posibilidades, si logra recuperarse plenamente a nivel físico. Pero el verdadero dilema del "Vasco" está en la elección del tercer delantero.

Este puesto en el Tri se lo disputan actualmente Germán Berterame , Armando "Hormiga" González y Julián Quiñones. Este último aparentemente está relegado pese a su gran rendimiento en Arabia Saudita.

Los números de Germán Berterame en la Selección Mexicana

Germán Berterame llega con el respaldo de ser uno de los atacantes más regulares de la Liga BBVA MX con Rayados de Monterrey, además de recién convertirse en compañero de Lionel Messi en el Inter Miami. Su perfil de delantero con buen juego aéreo, lo coloca como una opción atractiva para Aguirre.

En los recientes amistosos ante Panamá y Bolivia, Berterame fue quien logró destacarse al anotar el gol del triunfo frente a los sudamericanos. Hasta el momento, sus números con la Selección Mexicana reflejan mayor continuidad que sus competidores: ha disputado 8 partidos, suma 307 minutos en cancha y registra 2 goles. Pero no ha aportado asistencias.

Los números de Hormiga González en la Selección Mexicana

Armando "La Hormiga" González es una de las grandes promesas surgidas de Chivas de Guadalajara. El delantero viene de consagrarse como goleador en la Liga BBVA MX, lo que le permitió ganarse su primera convocatoria al seleccionado mayor.

Pero sus estadísticas con México aún son discretas. Ha jugado apenas 3 partidos, con 103 minutos en total y sin goles ni asistencias. A pesar de eso, se mantiene en consideración como una apuesta a mediano plazo. Pero parece que Berterame parte con ventaja en la carrera por la convocatoria mundialista.