Berterame entrena EN SOLEDAD para decir ADIÓS a Monterrey y Miami se ve al horizonte

Germán Berterame volvió a El Barrial, pero no fue un día más. El delantero de Rayados entrenó por separado, evitó el trabajo grupal y fue el primero en abandonar las instalaciones. En el fútbol, los silencios pesan más que las palabras, y el suyo empieza a sonar fuerte. En medio de versiones que lo colocan en la órbita del Inter Miami, cada movimiento del atacante argentino-mexicano se interpreta como una pista rumbo a la MLS.

Desde temprano, Berterame se presentó en el centro de entrenamiento, aunque su rutina fue distinta. Mientras el plantel realizaba trabajos tácticos y ejercicios con balón, el atacante cumplió labores diferenciadas bajo supervisión individual. No hubo contacto con el grupo ni participación en dinámicas colectivas, una señal que no pasó desapercibida ni para el cuerpo técnico ni para el entorno del club.

¿Por qué Berterame entrenó al margen del plantel de Rayados?

Aunque oficialmente no existe un comunicado médico ni disciplinario, el contexto habla por sí solo. Cuando un futbolista entrena por separado y se retira antes que el resto, suele tratarse de una situación contractual avanzada. En Rayados, la posible salida de Germán Berterame empieza a asumirse como un escenario real.

El atacante estaría resolviendo detalles administrativos y contractuales que facilitarían su traspaso. En paralelo, Monterrey ya analiza movimientos para cubrir una eventual baja en el ataque, consciente de que perdería a un delantero que ha sido clave en torneos recientes de la Liga MX.

Inter Miami, MLS y el escenario que seduce a Berterame

El Inter Miami aparece como el destino que toma fuerza. La franquicia de la MLS busca reforzar su ofensiva con un perfil probado en el futbol mexicano y Berterame encaja en ese molde: experiencia, goles y conocimiento del mercado latino, clave para el proyecto deportivo y comercial del club estadounidense.

Para el delantero, el salto a la MLS representaría un cambio estratégico. Jugar en Estados Unidos, con mayor exposición internacional y un calendario menos exigente físicamente, podría alargar su pico de rendimiento y colocarlo en una vitrina distinta rumbo a futuras convocatorias o retos deportivos.

Mientras no hay anuncio oficial, el mensaje desde El Barrial es claro: Berterame ya no está en la dinámica cotidiana del equipo. Su presencia fue breve, discreta y separada, como si su etapa con Rayados entrara en las últimas páginas.

En el futbol moderno, cuando el protagonista se aísla, casi siempre es porque el siguiente capítulo ya se está escribiendo en otro lugar. Y todo indica que ese lugar podría estar muy cerca de Miami.