Jugador mexicano cambia de club de último momento; se mantiene en Europa

Uno de los fichajes que más sorprendió en el entorno mexicano fue el de Obed Vargas al Atlético de Madrid. Teniendo bien claro lo que quería para su carrera, el mediocampista de 21 años recién cumplidos dio el salto a Europa con el equipo de sus amores y peleó por un sitio en el primer equipo. Sin embargo, parece que los colchoneros no le darían cabida en la rotación constante y han decidido cederlo para la temporada 2026-27. He aquí sus posibles destinos.

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¿Obed Vargas no tiene sitio en Europa con el Atlético de Madrid?

Con apenas medio año jugando bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone, el mexicano en general se ha visto con buenas presentaciones en la élite. Y es que se debe recordar que Obed ni siquiera pisó césped del futbol mexicano, sino que se formó en las academias del Seattle Sounders. Sin embargo, la decisión ya fue tomada por los madrileños.

Aunque se indica que la gente del Atleti está muy contenta con el nacido en Alaska, en las evaluaciones del primer equipo, el estratega argentino no le daría muchos minutos durante la campaña 2026-27. En ese sentido, se quiere que adquiera constancia en rodaje, situación que podría encontrar en otros clubes del futbol de Europa. Ante eso, se está en la elección del destino del mexicoamericano.

¿Dónde jugará Obed Vargas en su próximo reto en Europa?

Con unos meses que fueron claves para su adaptación a las exigencias de élite, Obed podría mantenerse en España o también existe un interés fuerte de parte del balompié de Países Bajos. En el entorno español se indica que el Sevilla, el Valencia, el Deportivo Alavés y el Getafe pidieron la cesión. Mientras que en la Eredivisie el Feyenoord quiere que Obed les elija para alcanzar su estado óptimo.

Las opciones españolas tienen sus puntos claves y algunas situaciones particulares, pero la misión del Atlético prácticamente sería asegurarle titularidad para acumular minutos en cancha. Por ello, incluso la opción del club de Róterdam aparece como la ideal, incluso para pulir aspectos en su última etapa formativa tras dar el salto inmediato a la élite de Europa.