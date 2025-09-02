Tiene días de ser campeón y NO lo convocaron a los partidos de México vs Japón y Corea del Sur

Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana el pasado 28 de agosto del 2025 para los partidos amistosos de México vs Japón y Corea del Sur y no incluyó entre los convocados a un mediocampista de 20 años que logró ser campeón de la Leagues Cup con Seattle Sounders el pasado domingo 31 de agosto del 2025.

Javier no consideró a Obed Vargas para los partidos amistosos, quedando fuera a pesar del momento futbolístico por el que pasa al ser titular con Seattle Sounders.

Recientemente, Obed Vargas se coronó campeón de la Leagues Cup 2025 con el Seattle Sounders al vencer 3-0 a Inter Miami. El mediocampista mexicano tuvo un destacado logrando competirle a Lionel Messi que no tuvo tantas libertades y logrando frenar en varias ocasiones a Luis Suárez.

Locker Room Scenes 📸 pic.twitter.com/TEB5XbbjVp — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) September 1, 2025

Obed se convirtió en el segundo mexicano en conquistar la Leagues Cup 2025 bajo el actual formato, el cual consisten en que todos los equipos de la Liga BBVA MX y de la MLS se enfrenten en el torneo. El primero en lograr la hazaña fue Víctor Ulloa con Inter Miami en la edición de 2023.

El motivo por el que Obed Vargas no habría sido convocado por México

Obed no habría sido convocado por Javier Aguirre para que el futbolista tenga descanso pues los expertos consideran que sería opción para ser convocado para el Mundial Sub 20 y poder ir con la categoría de México.

En el Mundial Sub-20, México esta en el Grupo C y se enfrentará en la fase de grupos a Brasil, España y Marruecos. Rivales difíciles ante los que necesitará tener a jugadores que pasen por un buen nivel.

Partidos de México en el Grupo C

28 de septiembre Brasil vs. México

1 de octubre España vs. México

4 de octubre México vs. Marruecos

La convocatoria de México para los partidos ante Japón y Corea del Sur

La convocatoria que decidió Javier Aguirre fue la siguiente:

Porteros: Sebastián Jurado, Raúl Rangel, Carlos Moreno.

Defensas: Rodrigo Huescas, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Juan José Sánchez Pirata, Jesús Orozco Chiquete, Jesús Gallardo,Mateo Chávez.

Mediocampistas: Edson Álvarez, Erik Lira, Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez, Orbelín Pineda, Érick Sánchez.

Delanteros: Roberto Alvarado, Diego Lainez, César Huerta, Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Hirving Lozano, Alexis Vega y Germán Berterame.