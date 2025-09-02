deportes
Sergio Busquets agredió con un puñetazo a futbolista mexicano en la final de la Leagues Cup (VIDEO)

Sergio Busquets perdió la cabeza al terminar la final de la Leagues Cup pues terminó soltándole un un puñetazo a futbolista mexicano del Seattle Sounders

Obed Vargas Seattle Sounders Inter Miami
Iván Vilchis
Leagues Cup 2025
Al terminar la final de la Leagues Cup 2025, el experimentado mediocampista Sergio Busquets le terminó soltando un puñetazo a un futbolista mexicano del Seattle Sounders y fue captado por las cámaras del encuentro.

El jugador que fue agredido fue Obed Vargas. Al termina el encuentro, se aprecia como Suárez intenta provocar a Obed abrazándolo a lo que el mexicano se quita y le suelta una sonrisa.

Posteriormente, Baker se acerca con Obed para celebrar el triunfo y el nuevo título, el mexicano grita de emoción, se acerca Busquets y al ver el gesto de Vargas, le termina soltando un puñetazo en la mandíbula.

Al sentir el contacto, Obed termina cayendo al terreno de juego mientras que todos intentan calmar y reclamarle a Sergio por el golpe.

Te puede interesar: ¡Golpes y empujones en la final de la Leagues Cup 2025! Luis Suárez le escupe a elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders VIDEO

La sanción que tendría Sergio Busquets por el golpe

Por el momento, no se ha dado a conocer si la MLS o la Leagues Cup le impondrán una sanción a Sergio Busquets por la agresión.

Conforme al reglamente de la Leagues Cup, Busquets podría recibir una sanción de uno a seis juegos.

Obed Vargas logró opacar a Lionel Messi y Suárez

Obed Vargas se coronó campeón de la Leagues Cup 2025 con el Seattle Sounders al vencer 3-0 a Inter Miami. El mediocampista mexicano tuvo un destacado logrando competirle a Lionel Messi que no tuvo tantas libertades y logrando frenar en varias ocasiones a Luis Suárez.

Obed se convirtió en el segundo mexicano en conquistar la Leagues Cup 2025 bajo el actual formato, el cual consisten en que todos los equipos de la Liga BBVA MX y de la MLS se enfrenten en el torneo. El primero en lograr la hazaña fue Víctor Ulloa con Inter Miami en la edición de 2023.

Vargas es un futbolista de tan solo 19 años que; aunque nación en Alaska, Estados Unidos; en sus venas corre sangre mexicana. Es que su padre es oriundo de Michoacán.

