Quién es Obed Vargas, el joven mexicano que opacó a Messi en una final y le arrebató la Leagues Cup

Obed Vargas se coronó campeón de la Leagues Cup 2025 con el Seattle Sounders al vencer 3-0 a Inter Miami . El mexicano tuvo un destacado partido al jugarle al tú por tú a grandes futbolistas del equipo de las Garzas, entre ellos Lionel Messi, a quien opacó en la Gran Final.

Vargas es un futbolista de tan solo 19 años que; aunque nación en Alaska, Estados Unidos; en sus venas corre sangre mexicana. Es que su padre es oriundo de Michoacán. El mediocampista se declinó por representar al combinado azteca y ya hasta fue convocado por Javier Aguirre, quien recientemente presentó la lista de los 23 jugadores para la Fecha FIFA de septiembre .

@soundersfc Obed Vargas tuvo una destacada actuación al opacar a grandes estrellas del Inter Miami, entre ellas a Lionel Messi

Obed inició su carrera profesionalmente a los 14 años en la USL Championship con el Tacoma Defiance, club filial del Seattle Sounders, que lo debutó en la MLS a los 16 años, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en disputar un encuentro en la liga estadounidense.

El mexicano ha conquistado 2 campeonatos con el conjunto de la ciudad de Washington: Concachampions 2022 y la Leagues Cup. Además, tuvo la oportunidad de disputar el Mundial de Clubes 2025.

El rendimiento de Obed Vargas en la final de la Leagues Cup

Obed Vargas tuvo una destacada actuación en la final de la Leagues Cup, pues se encargó de anular a Lionel Messi en el terreno de juego. De acuerdo con la plataforma Sofascore, el mediocampista obtuvo calificación de 6.9 durante los 90 minutos jugados.

Sin embargo, el gran desempeño de Vargas se vio machado cuando al final del encuentro protagonizó un conato de bronca con Luis Suárez y Sergio Busquets, quien tiró al mexicano al césped cuando las palabras escalaron a agresiones físicas. No obstante, el conato de bronca terminó y el equipo de Seattle pudo festejar.

Obed se convirtió en el segundo mexicano en conquistar la Leagues Cup 2025 bajo el actual formato, el cual consisten en que todos los equipos de la Liga BBVA MX y de la MLS se enfrenten en el torneo. El primero en lograr la hazaña fue Víctor Ulloa con Inter Miami en la edición de 2023.