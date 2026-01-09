Obed Vargas lanza mensaje de compromiso: ‘México debería terminar primer del grupo en el Mundial del 2026'

El mediocampista mexicano Obed Vargas, participó en un Día de medios de la MLS, en donde fue cuestionado por la prensa sobre el grupo que le tocó a México compartiendo sector con Sudáfrica en el Mundial del 2026, escuadra ante la cual tendrá el debut el 11 de junio en el Estadio Azteca, además de Corea y otro equipo que conocerán procedente del repechaje de la UEFA.

Obed Vargas opinó en los micrófonos que el Grupo A, para México es accesible para marchar como líder, aclarando su respeto para las otras escuadras del Mundial del 2026 pero subrayando que además de la parte competitiva, la afición y otros factores serán determinantes en los enfrentamientos.

“Es un grupo difícil pero no es nada que creo que México no pueda superar. Creo que tenemos las expectativas de quedar primero de grupo, estamos en casa ante nuestra gente, nuestros estadios”, aifrmó Vargas durante el Media Day de la MLS, quien así genera un compromiso sobre el rumbo del equipo de Javier Aguirre, y es que cualqier cosa puede pasar, pero ciertamente jugar de local aporta al equipo y además considerando que en el papel, Sudáfrica es el número 61 en el ranking de la FIFA, en tanto que Corea es el 22 y el equipo restante no logró su pase en la eliminatoria y va a repechaje.

“Jugar en México no es fácil. Me ha tocado ir y sé lo que es jugar en México. Creo que va a ser una gran ventaja para nosotros”, abundó Vargas, quien con 20 años levanta la mano para ir a su primer Mundial y con anticipación ya había mencionado que su sueño es jugar el Mundial y compartir con Gil Mora esa experiencia.

Obed Vargas revive charla con Javier Aguirre sobre su convocatoria al Mundial

El jugador de Seattle Sounders, explicó en el mismo evento, que quiere ir al Mundial, sabe que depende de él, pues revivió la conversación con Javier Aguirre en la que el timonel le explicó que el puesto estaba abierto y que podía y tenía oportunidades.

Me dejó claro que estaba en mis manos

“Me dejó claro que estaba en mis manos, que no se había decidido, pero que el puesto estaba todo abierto”, recalcó Obed Vargas.