Obed Vargas ya habría tomado una decisión con su futuro tras conocerse el interés del Club América

El Club América busca que su 2025 no se repita el año próximo y por esta razón buscará armar un plantel competitivo para soñar con el campeonato de la Liga BBVA MX. En las últimas horas, se dio a conocer que Obed Vargas, mediocampista del Seattle Sounders, es uno de los principales objetivos de mercado de las Águilas pensando en el Clausura 2026 y el propio futbolista ya habría tomado una decisión con su futuro.

Obed Vargas planea dejar Estados Unidos en invierno

Reportes indican que el centrocampista de 20 años habría tomado la decisión de no seguir jugando para Seattle Sounders en 2026 y, además, su objetivo sería dejar la MLS para sumarse a una liga más competitiva de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 . Sin embargo, Vargas no ha demostrado opinión al respecto sobre la posibilidad de llegar a la Liga BBVA MX y vestirse de azulcrema.

|Instagram Obed Vargas / @obed.vargas

Desde hace varias ventanas de fichajes, la directiva del América busca un nuevo centrocampista para acompañar a Álvaro Fidalgo en la medular por pedido de André Jardine. Nombres como Guido Rodríguez y Agustín Palavecino han estado en el radar de las Águilas este último tiempo, pero Obed Vargas le resolvería un gran problema al equipo azulcrema: no ocuparía plaza de NFM (No Formado en México).

América cuenta con los cupos de jugadores extranjeros llenos

En estos momentos, América no cuenta con plazas de NFM disponibles para afrontar fichajes de calidad en el próximo libro de pases. Por lo que si desea contratar jugadores como Guido Rodríguez o Palavecino, primero deberá desprenderse de jugadores extranjeros de su plantilla. En el caso de Vargas, esto no es necesario, ya que si bien nació en Estados Unidos, este posee la nacionalidad mexicana gracias a sus padres.

Obed Vargas sería una inversión millonaria para el América

Fichar a Vargas no será una tarea sencilla para las Águilas. El mediocampista fue uno de los pilares de la Selección Mexicana durante el Mundial Sub-20 de Chile 2025, además de ser uno de los jugadores más valiosos de la MLS. Según diversos reportes, Seattle Sounders solicitaría unos 9 millones de dólares por su ficha, una cantidad importante de dinero para el América, que tendrá que pensar detenidamente antes de mover las piezas en el tablero.