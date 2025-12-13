Simulador de la Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿México pasará a dieciseisavos? Esto dice la IA

A seis meses del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica, los aficionados sueñan con ver a la Selección Nacional en lo más alto. Tras la decepción de Qatar 2022, el equipo buscará redimirse ante su afición y llegar hasta las instancias decisivas. Pero... ¿qué dice la IA?

Ante las grandes expectativas que existen por ver al seleccionado tricolor en la cita mundialista (disputará todos los partidos del grupo de local), ChatGPT realizó un análisis sobre cómo podría ser su participación y determinó si logrará pasar a los dieciseisavos de final.

|Instagram @miseleccionmx

El grupo de México en la Copa Mundial de la FIFA en 2026

Tras el Sorteo Final llevado a cabo en Estados Unidos, la Selección Nacional conoció a los que serán sus primeros rivales: Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Irlanda, Macedonia del Norte o República Checa).

La propia FIFA ya confirmó los días y horarios de estos partidos.



México vs Sudáfrica: jueves 11 de junio a las 13:00 h, Estadio CDMX.

jueves 11 de junio a las 13:00 h, Estadio CDMX. México vs Corea del Sur: miércoles 17 de junio a las 19:00 h, Estadio Guadalajara.

miércoles 17 de junio a las 19:00 h, Estadio Guadalajara. México vs Repechaje UEFA 4: lunes 22 de junio a las 19:00 h, Estadio CDMX.

TE PUEDE INTERESAR:



La predicción de la IA para México en la fase de grupos del Mundial

Si bien la IA no puede predecir el futuro, su amplia base de datos le permite elaborar un interesante análisis sobre lo que podría pasar. "México tiene altas chances de clasificarse a los 16avos de final de la Copa del Mundo", aseguró ChatGPT.

En su predicción, la inteligencia artificial afirmó que la Selección Nacional obtendrá siete puntos y será la líder del Grupo A. "Vencerá a Sudáfrica y a Corea del Sur; y luego empatará con el ganador del Repechaje UEFA, que podría ser Dinamarca", fue el análisis. De esta forma, el equipo del Vasco Aguirre sumaría siete puntos y se metería en la siguiente ronda.