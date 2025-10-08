El precio de LOCURA que le pone Xolos a Gilberto Mora

En medio del furor por el Mundial Sub-20 Chile 2025 , el nombre de Gilberto Mora ha comenzado a sonar fuerte en el mercado internacional. El mediocampista mexicano, figura del conjunto azteca juvenil y actual jugador de Xolos de Tijuana, ha despertado el interés de varios clubes europeos, pero el equipo fronterizo ya tiene una postura clara: su joya no saldrá por menos de 20 millones de euros.

¿Qué equipos han ofertado por Gilberto Mora?

De acuerdo con información revelada por 365Scores, Xolos ha rechazado dos ofertas formales por su ‘joya’. La primera provino de un club portugués que ofreció 6 millones de euros, mientras que la segunda fue de un equipo inglés que puso sobre la mesa 8 millones. Ambas fueron desestimadas de inmediato, dejando claro que el conjunto tijuanense no está dispuesto a negociar por debajo de su valuación. En este momento el mexicano tiene un valo de 4.5 millones de euros según transfermarkt.

La postura de Xolos responde no solo al rendimiento de Gilberto Mora en el torneo mundialista, sino también a su proyección a futuro. A sus 17 años, que cumple este martes 14 de octubre, el mediocampista ha demostrado temple, visión y liderazgo en el campo, siendo titular en todos los partidos de México y pieza clave en el esquema de Eduardo Arce.

“Gilberto es un jugador con perfil europeo, con madurez táctica y técnica. Sabemos que hay interés, pero no vamos a regalarlo”, habría comentado una fuente cercana al club, según versiones filtradas en medios deportivos.

La pregunta que muchos se hacen ahora es: ¿cuánto sería una buena oferta por Mora? En un mercado donde jóvenes como Endrick, Lamine Yamal o Arda Güler han sido tasados por cifras superiores, el precio que Xolos exige parece alineado con la tendencia global de apostar fuerte por talento juvenil.

Además, el contexto juega a favor del club mexicano. Mora está brillando en un escaparate internacional, y si México avanza a semifinales o final del Mundial Sub-20, su valor podría dispararse aún más.

¿Cuál es la postura de Xolos por Gilberto Mora?

Por ahora, Xolos mantiene firme su postura. Gilberto Mora no se moverá de Tijuana por menos de 20 millones de euros. Y mientras tanto, el jugador sigue enfocado en su sueño mundialista, con la mira puesta en el próximo duelo de Cuartos de Final este sábado 11 de octubre.

