Partidos de HOY sábado 2 de mayo en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

La Liguilla del Clausura 2026 arranca este sábado 2 de mayo de la Liga BBVA MX con dos encuentros de alto voltaje de los cuales uno, Tigres vs Chivas, lo podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca con la mejor narración y análisis.

Tigres vs Chivas EN VIVO y GRATIS, cuartos de final ida, Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Tigres vs Guadalajara - Estadio Universitario - 18:50 horas

Tigres recibe a Chivas en un enfrentamiento donde la experiencia felina se mide ante la resiliencia del Guadalajara.

El conjunto felino llega enrachado tras golear 5-1 a Mazatlán y tomar ventaja en la semifinal de la Copa de Campeones de Concacaf frente al Nashville SC. Los dirigidos por Guido Pizarro han hecho de su casa una fortaleza, acumulando cuatro partidos invictos como locales. Con la moral en alto, los universitarios buscan aprovechar su dominio histórico sobre los tapatíos, a quienes no han permitido derrotarlos en sus últimos ocho encuentros, incluyendo un contundente 4-1 en la fase regular.

Por su parte, Guadalajara enfrenta un reto monumental. Pese a terminar la fase regular como la segunda mejor ofensiva (33 goles) y defensiva, llegan mermados por las bajas de sus referentes, convocados a la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026TM. Con solo una victoria en sus últimos cinco juegos, las Chivas de Gabriel Milito deberán apelar a su fondo de armario para sacar un resultado positivo que les permita definir la serie con vida en la vuelta.

El partido lo podrás ver por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano

VE AQUÍ EL PARTIDO TIGRES VS GUADALAJARA

TE PUEDE INTERESAR:



Atlas vs Cruz Azul - Estadio Jalisco - 21:15 horas

Los Cuartos de Final del futbol mexicano llega al Estadio Jalisco. Atlas recibe a Cruz Azul en un duelo de pronóstico reservado, donde la solidez defensiva de los locales pondrá a prueba el renovado ímpetu de La Máquina bajo el mando de Joel Huiqui.

Los Rojinegros de Diego Cocca llegan con la motivación a tope tras romper su sequía ante el América y asegurar su boleto directo. Con una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota y cuatro vallas invictas consecutivas, los Zorros ha hecho del orden su estandarte. Aunque no han ganado en sus últimos cuatro juegos en casa, los antecedentes les favorecen: suman seis encuentros sin caer ante los celestes en suelo tapatío.

Por otro lado, Cruz Azul respira aliviado tras golear 4-1 al Necaxa, victoria que puso fin a una crisis de nueve partidos sin ganar. Aunque los cementeros han sufrido para cerrar su arco, recibiendo gol en sus últimos 11 compromisos, su rendimiento como visitantes ha sido notable, perdiendo apenas uno de nueve duelos en el certamen. Con el recuerdo de dos eliminaciones previas ante Atlas en esta instancia, el cuadro de Huiqui busca romper la tendencia y llevarse un resultado favorable para la vuelta.

