Nota

Otra victoria para Marco Verde: Así fue el impactante TKO contra Sona Akale

El medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 consiguió su tercera victoria como profesional, luego de vencer a Sona Akale por TKO

marco verde boxeador
Iván Alfie
Box Azteca
Marco Verde consiguió su tercera victoria como boxeador profesional, el medallista de Plata en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 derrotó a Sona Akale por nocaut técnico en el cuarto round, manteniendo su récord invicto (3-0 2KO’s) en la cartelera de Saúl “Canelo” Álvarez vs Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

El oriundo de Minneapolis salió como emergente en la semana de la pelea debido a una lesión por parte de Marcos Osorio-Betancourt, quien era el rival original del mexicano, Akale se hizo popular después de vencer a Nico Ali, el nieto de la leyenda Muhammad Ali en el 2023, sin embargo no pudo volver a dar la sorpresa ante el mexicano.

https://x.com/ringmagazine/status/1966985781060202654?s=46

Te podría interesar: ÚLTIMA HORA: Canelo Álvarez pierde vs Terence Crawford y deja sus campeonatos mundiales; resumen y resultado de la pelea round por round

Marco Verde continúa con paso perfecto

La pelea fue dominada por Verde desde el inicio, en el primer round el mexicano puso en malas condiciones al estadounidense para mandarlo a la lona, aunque este exigió que no se contara como caída tratándose de un empujón. En el segundo asalto ya logró conectar golpes que afectaron a Akale, incluyendo un gancho de izquierda al cuerpo y un cruzado derecho a la cabeza, que terminaron por mandarlo a la lona.

Durante todo el tercer asalto Verde mantuvo la presión y el control del ritmo. En el cuarto asalto, una izquierda recta penetrante atravesó la guardia de Akale, lo que motivó al árbitro Mark Nelson a detener la pelea en el minuto 1:11 del asalto. La detención provocó la protesta inmediata de Sona Akale, quien manifestó que podía continuar peleando y consideró que la decisión del árbitro fue prematura.

Te podría interesar: Fue campeón mundial mexicano y tuvo 56 victorias, pero rechazó 700 mil dólares por enfrentar a Manny Pacquiao

¡Partidazo en el Volcán! Tigres vs León Jornada 8 | Goles, polémicas y momentos épicos | Apertura 2025

