¡AL MOMENTO! México jugaría ante España HOY en los 16vos de Final del Mundial 2026

La Jornada 2 de la Fase de Grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue su marcha. Luego de la actividad de este viernes 19 de junio, ya hay dos equipos eliminados a pesar de que falta un partido por jugar en la primera etapa de competencia.

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En el Grupo C, la Selección de Haití ha quedado fuera luego de perder ante Brasil. Por su parte, Turquía tampoco tiene opciones para avanzar a la siguiente ronda luego de caer ante Paraguay.

Por otra parte, en el Grupo A la Selección Mexicana ya tiene su boleto a la instancia de 16vos de Final. Dirigidos por Javier Aguirre, el conjunto nacional espera rival en la siguiente ronda luego de asegurar el primer puesto de su sector. A falta del partido frente a República Checa, duelo correspondiente a la Fecha 3 de la Fase de Grupos, México ya no puede ser desplazado.

A espera de otros resultados, si la Fase de Grupos terminara este viernes 19 de junio, la Selección Mexicana tendría como rival a España. Comandados por Luis de la Fuente, el conjunto de 'La Furia' actualmente ocupa el tercer lugar del Grupo D y México va a tener como contrincante en la Fase Eliminatoria al tercer puesto del Grupo C/E/F/H/I, disputando el partido 79 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la cancha del Estadio Ciudad de México el martes, 30 de junio de 2026.

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