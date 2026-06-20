Paraguay vs Turquía: Ver EN VIVO y GRATIS resultado en directo de la transmisión HOY viernes 19 de junio juego del Grupo D del Mundial 2026, marcador online de partido con Arda Guler por internet

Duelo de vida o muerte en la Bahía de San Francisco. Tras un arranque accidentado para ambas selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Turquía y Paraguay se enfrentan con la obligación absoluta de sumar de a tres si quieren mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda.

Este encuentro, correspondiente a la segunda jornada del Grupo D, se disputará este viernes 19 de junio a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio de la Bahía de San Francisco.

El conjunto dirigido por Vincenzo Montella llega a este compromiso tras sufrir un doloroso e inesperado revés en su debut, cayendo 2–0 ante Australia. A pesar de haber dominado la posesión del balón con un 63% y haber registrado numerosas aproximaciones, la falta de contundencia los dejó con las manos vacías.

Por su parte, la escuadra guaraní, comandada por Gustavo Alfaro, vivió un regreso amargo a las Copas del Mundo tras 16 años de ausencia, luego de ser goleada 4–1 por los Estados Unidos.

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Alineaciones Paraguay vs Turquía

Turquía: 23 CAKIR, 3 DEMIRAL, 7 AKTURKOGLU, 8 GULER, 10 CALHANOGLU (C), 11 YILDIZ, 14BARDAKCI, 16 YUKSEK, 18 MULDUR, 19 AKGUN y 20 KADIOGLU.

Paraguay: 2 GILL, 3 ALDERETE, 4 CACERES, 6 ALONSO, 8 GOMEZ, 10 ALMIRON, 14 CUBAS, 15 GOMEZ (C), 9 ENCISO, 23 GALARZA y 25 PITTA.

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Pronóstico Paraguay vs Turquía

El partido será de vida o muerte, entonces un empate, los mantedría fuera del torneo, el pronostico del partido es, dada la urgencia absoluta de ambas escuadras por sumar y las carencias defensivas mostradas en la primera fecha, el mercado de "Ambos equipos anotan" resulta una de las lecturas más lógicas para este juego.

Si la escuadra turca logra afinar la puntería, tiene las individualidades necesarias para llevarse el encuentro por la mínima (un 2-1 o 1-0), aunque un empate peleado en mediocampo no sería ninguna sorpresa si Paraguay logra anular a Çalhanoğlu y evitar cometer faltas cerca de su área.

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