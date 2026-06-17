El recuerdo de Fabio Cannavaro sobre el Estadio Ciudad de México que emociona a todos

Colombia y Uzbekistán se miden este miércoles 17 de junio de 2026 por el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en el Grupo K. El equipo dirigido por el italiano Fabio Cannavaro —campeón del Mundo en 2006— tendrá la bonita experiencia de jugar en el Estadio Ciudad de México. Lo que dijo el ex defensor emocionó a todos los mexicanos.

El defensa campeón del Mundial 2006 participa en esta fiesta máxima aunque Italia quedó afuera de la Copa del Mundo. Esto se debe a que entrena a Uzbekistán, el rival que tendrá Colombia este miércoles, en la Jornada 1 del Grupo K de la competencia. El astro italiano habló muy bien del Estadio CDMX (ex Estadio Azteca) y mencionó a Diego Maradona.

Fabio Cannavaro, entre el recuerdo de Diego Maradona y su amor por el Estadio Ciudad de México

“Se me pone la piel de gallina, aquí Maradona ha hecho uno de los mejores goles en un estadio de futbol. Estoy aprovechando mucho de estar en este estadio. Nosotros desde pequeños tenemos ganas de disfrutar de jugar en este estadio. Seguro que está entre los los 3 estadios más icónicos del mundo”, expresó el entrenador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro.

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El calendario de Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Miércoles, 17 de junio de 2026 – Fecha 1 – Uzbekistán vs. Colombia – Estadio Ciudad de México / Azteca (Ciudad de México, México) – 20:00 horas — Grupo K

Martes, 23 de junio de 2026 – Fecha 2 – Portugal vs. Uzbekistán – Houston Stadium (Houston, Estados Unidos) – 11:00 horas — Grupo K

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – DR Congo vs. Uzbekistán – Atlanta Stadium (Atlanta, Estados Unidos) – 17:30 horas — Grupo K

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¿Qué partidos se juegan en el Estadio Ciudad de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Jueves, 11 de junio 2026, 13:00 – Partido 1 – México 2-0 Sudáfrica – Grupo A (Partido Inaugural)

Miércoles, 17 de junio 2026, 20:00 – Partido 24 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K

Miércoles, 24 de junio 2026, 19:00 – Partido 53 – Chequia vs. México – Grupo A

Martes, 30 de junio 2026 – Partido 79, 19:00 – 1º Grupo A vs. Mejor 3º C/E/F/H/I – Dieciseisavos de final

Domingo, 5 de julio 2026 – Partido 92, 18:00 – Ganador 79 vs. Ganador 80 – Octavos de final.