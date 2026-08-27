OFICIAL: Así quedan las Semifinales de la Leagues Cup 2026

La recta final de la Leagues Cup 2026 está lista. Las emocionantes semifinales del certamen internacional se disputarán el martes 1 y el miércoles 2 de septiembre, días definitivos en los que conoceremos a los dos clubes que pelearán por el título.

Además, tras concluir las rondas de eliminación del torneo binacional, esta edición pasará a la historia, por primera vez en este formato, está garantizado que el trofeo de campeón será levantado por un equipo de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: CONFIRMADO: El América vs Puebla de la jornada 6 del Apertura 2026 NO se jugará en el Estadio Banorte

León vs Toluca y Rayados vs América: Las llaves de semifinales

El desarrollo del torneo ha mostrado enfrentamientos de máxima exigencia y un dominio claro por parte de los clubes de la Liga BBVA MX.

En el primer cruce, el Club León se medirá ante los Diablos Rojos del Toluca. La escuadra esmeralda avanzó con absoluta autoridad tras golear 3-0 al Real Salt Lake. Por su parte, el Toluca hizo los deberes y selló su pase al superar 2-0 al Austin FC.

En el segundo lado del cuadro tendremos un duelo de alto voltaje. Los Rayados de Monterrey, que amarraron su clasificación tras imponerse con un marcador de 2-1 frente a su rival en turno, ya conocen a su oponente, las Águilas del América. El conjunto azulcrema logró concretar su victoria 2-0 ante el Columbus Crew, amarrando así su boleto a la siguiente fase.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: América confirma baja de futbolista por lesión