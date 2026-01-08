OFICIAL: Así se jugará la Jornada 2 en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

La Liga MX Femenil continúa con la Jornada 2 del recién iniciado Clausura 2026, luego de un inicio en el que se registraron nueve triunfos durante la Jornada 1, un arranque que marcó condiciones desde las primeras fechas. La Jornada 2 se desarrollará del viernes 9 al lunes 12 de enero, con partidos distribuidos a lo largo del fin de semana y un ajuste en el calendario oficial.

Uno de los encuentros que concentra mayor atención será el Cruz Azul vs Chivas, programado para el sábado 10 de enero a las 15:45 horas en las instalaciones de La Noria. El partido reúne a dos de los clubes con mayor convocatoria del futbol mexicano y se perfila como uno de los duelos más seguidos de la jornada.

También destaca la visita del América a Xolos, duelo que se disputará el sábado 10 de enero a las 21:06 horas en el Estadio Caliente. El compromiso en Tijuana aparece como otro de los choques más esperados, tanto por la gran afino que tiene Las Aguilas en el país.

La jornada comenzará el viernes 9 de enero, cuando Atlético de San Luis reciba a Pumas a las 19:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras. El sábado, además de los partidos ya señalados, FC Juárez enfrentará a León a las 17:06 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Para el domingo 11 de enero, la actividad continuará con Monterrey vs Necaxa a las 18:00 horas en el Estadio BBVA y Pachuca vs Querétaro a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo. La fecha se cerrará el lunes 12 de enero con Toluca vs Atlas a las 18:00 horas en el Estadio Nemesio Diez y Mazatlán FC vs Santos Laguna a las 19:00 horas en el Estadio El Encanto.

Encuentro reporgramado

El encuentro entre Tigres UANL y Puebla, originalmente programado para esta jornada, fue reprogramado. La Liga MX informó que el partido se disputará hasta el viernes 13 de febrero, por lo que ambos equipos no tendrán actividad durante la Jornada 2, aún sin informar el motivo del porque fue reprogramado.

