OFICIAL: Así va el campeonato de constructores, luego del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1

McLaren Mercedes confirmó su regreso a la cima del automovilismo mundial al asegurar el Campeonato de Constructores 2025, consolidando una temporada.

Lando Norris brilló en el Gran Premio de la Ciudad de México, llevándose la victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez y sellando un capítulo histórico para la escudería británica.

Con 713 puntos, McLaren se proclamó campeón de manera anticipada, mientras Ferrari y Mercedes continúan su intensa disputa por el subcampeonato con 355 y 346 unidades, respectivamente. La temporada aún contempla carreras decisivas en sus últimas cuatro paradas: Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi, donde se definirán las posiciones finales tanto en constructores como en pilotos.

¿Cómo se suman los puntos en el Campeonato de Constructores?

En la Fórmula 1, los puntos del campeonato de constructores se obtienen sumando los puntos logrados por ambos pilotos de cada equipo en todas las carreras del calendario, incluidas las carreras sprint. Para cada Gran Premio, los primeros diez lugares obtienen puntos, comenzando con 25 para el primero, 18 para el segundo, 15 para el tercero, 12 para el cuarto, 10 para el quinto, 8 para el sexto, 6 para el séptimo, 4 para el octavo, 2 para el noveno y 1 punto para el décimo.

Se otorga un punto extra al piloto con la vuelta más rápida, siempre que finalice dentro del top 10. En las carreras sprint, también se reparten unidades adicionales a los ocho primeros clasificados, con un rango que va de 1 a 8 puntos.

Aún en la lucha por el Campeonato de Pilotos, los dos Mclaren, Lando Norris (líder) y Oscar Piastri (segundo lugar), buscan detener la hegemonía del tetracampeón Max Verstappen (tercer lugar), prometiendo un final de temporada intenso y lleno de emoción.

Con un rendimiento constante, triunfos clave y gran solidez técnica, McLaren Mercedes selló una temporada histórica que marca su regreso a la cima del automovilismo mundial, mientras que Ferrari y Mercedes librarán una batalla cerrada por el segundo puesto del Campeonato de Constructores.