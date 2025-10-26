deportes
Norris conquista México: una victoria aplastante que sacude el campeonato mundial de Fórmula 1

Lando Norris arrasó en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ganó por 30 segundos y arrebató el liderato a un Piastri irreconocible.

GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
El Autódromo Hermanos Rodríguez volvió a escribir historia… y esta vez con un nombre que se gritó desde cada grada: Lando Norris.

El piloto británico dominó de principio a fin una carrera que tuvo de todo —caos, drama y redención— y cruzó la meta con una ventaja de 30 segundos sobre Charles Leclerc.

Gran Premio de México 2025: Checo Pérez, el Gran Ausente en una F1ESTA Histórica

Fue una exhibición aplastante, una de esas victorias que se sienten como un tanque de oxígeno, para un piloto que no ganaba desde hace siete carreras.

Con este triunfo, Norris se convierte en el nuevo líder del campeonato mundial, superando por un solo punto a su compañero Oscar Piastri, quien volvió a perderse entre la frustración y el desconcierto.

Te puede interesar: Pato O’Ward es atendido por los médicos tras su participación en el Gran Premio de México

Un arranque para la historia

La largada fue el corazón de la locura. Cuatro autos llegaron emparejados a la primera curva: Norris, Leclerc, Hamilton y Verstappen.

El británico de McLaren se lanzó al interior, mientras los dos Ferrari lo flanqueaban y Verstappen intentaba un ataque suicida por fuera, que casi termina en caos.

El neerlandés perdió el control, se fue de largo y, al reincorporarse, rozó a Lewis Hamilton, quien poco después sería sancionado con 10 segundos por un recorte de pista.

Era apenas el inicio… y ya el Gran Premio de México estaba al rojo vivo.

Te puede interesar: ¡Qué sorpresa! Checo Pérez revela quién es su favorito para ganar el Gran Premio de México

Mientras los demás sobrevivían al caos, Norris volaba solo.

A mitad de carrera, su ventaja sobre Leclerc era de 15 segundos, y ni siquiera la lluvia de estrategias logró inquietarlo.

Verstappen, con una apuesta arriesgada a neumáticos blandos en la segunda mitad, se hundía al octavo lugar, peleando más con su propio auto que con sus rivales.

Leclerc intentó resistir, pero fue inútil. El McLaren número 4 parecía correr en otra categoría.

Ni los Ferrari, ni los Mercedes, ni el propio Red Bull tuvieron respuesta ante el ritmo de Norris, que cruzó la meta con autoridad y sin una sola mancha en su actuación.

Verstappen remontó hasta el tercer puesto, rescatando puntos vitales con una estrategia al límite, pero incapaz de inquietar al líder.

Oscar Piastri, en cambio, vivió otra pesadilla. El australiano se mostró desconectado, sin ritmo ni confianza, y terminó quinto detrás del joven Oliver Bearman, que volvió a sorprender con su Haas.

El campeonato, que hace apenas un mes parecía bajo control de Piastri, hoy tiene un nuevo dueño… y un nuevo pulso.

Lando Norris
Max Verstappen
Charles Leclerc
