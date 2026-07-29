OFICIAL: Los atletas mexicanos que participarán HOY miércoles en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La delegación mexicana saldrá a los distintos escenarios con la encomienda firme de mantenerse en la cima del medallero y reafirmar su hegemonía en la región este miércoles 29 de julio en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con figuras consolidadas y jóvenes promesas del deporte azteca, la representación mexicana afronta una jornada vibrante repartida principalmente en tiro con arco, natación y futbol femenil.

¿Cuáles son los mexicanos que podrás ver en la transmisión de este día?

Tiro con Arco: Puntería fina en busca del podio (14:00 - 16:00 h)

El campo de tiro albergará una de las cartas más fuertes de la delegación. Liderados por la medallista olímpica Alejandra Valencia, acompañada de talentos consolidados como Aída Román y Angela Ruiz en el equipo femenino de arco recurvo, las mexicanas buscan clasificar en las posiciones de honor para disputar los metales dorados. En la rama varonil, el equipo de recurvo comandado por Matías Grande saltará a la diana con la obligación de imponer condiciones ante los rivales continentales.

🏊‍♂️ Natación: Velocidad pura en la alberca (16:00 - 17:00 h)

El complejo acuático vibrará con la presencia de la natación mexicana. Grandes figuras encabezan la representación azteca en las pruebas de velocidad y pecho, buscando sellar su pase a las finales continentales. La alberca se convertirá en un escenario electrizante donde cada centésima de segundo contará para sumar preseas al medallero.

⚽ Futbol Femenil: México se mide ante Puerto Rico (17:00 - 19:00 h)

El plato fuerte de la tarde estará sobre el césped. La Selección Mexicana Femenil disputa un duelo clave en la fase de grupos frente al combinado de Puerto Rico. Bajo la dirección técnica del equipo nacional, figuras como América Frías, Lourdes Bosch y Mayalu Rausch, buscarán dominar la posesión del balón, imponer su jerarquía ofensiva y asegurar tres puntos fundamentales para avanzar firmes rumbo a la zona de medallas.

Otros mexicanos tendrán acción en:

Básquetbol (México vs Trinidad y Tobago femenil)

Boliche

Balonmano (México vs Costa Rica femenil)

Ciclismo de pista

Ecuestre

Hockey sobre pasto (México vs Guatemala varonil)

Ráquetbol

Remo

Tiro

Sóftbol: México vs República Dominicana

Surf

Tenis

Voleibol de playa

Voleibol (México vs Puerto Rico varonil)

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