¡OFICIAL! Barcelona renueva a una de sus figuras hasta 2031

El FC Barcleona ha amarrado a uno de los pilares fundamentales de su presente. Eric García ha firmado este jueves una extensión de contrato que ahora lo vincula al club catalán hasta el 30 de junio del 2031, con el que sella su compromiso a largo plazo con el futbolista formado en La Masia.

Esta renovación, que llega previo a que su contrato pasado se expire en este 2026, es el reconocimiento a una evolución destacada. Bajo la dirección de Hansi Flick, el defensa se ha transformado en un elemento indispensable y el jugador más utilizado de la plantilla en esta temporada, acumulando 1,681 minutos y 16 partidos disputados en lo que va de temporada.

Eric García de banca a pieza clave

Lo que más valora el cuerpo técnico alemán es su extraordinaria versatilidad. García ha demostrado ser capaz de desempeñarse con solvencia como central, lateral derecho e incluso hasta como un contención o libero en el mediocampo, una flexibilidad táctica que lo convierte en un recurso invaluable.

El punto de inflexión en su carrera se dio en la segunda mitad de la temporada pasada, donde brilló en escenarios de máxima presión como las semifinales de Champions ante el Inter y los clásicos de Liga y Copa. Esos partidos silenciaron todas las críticas que se habían generado al comienzo de su llegada y lo consolidaron como una certeza absoluta dentro del proyecto.

Con esta extensión, el Barca asegura la continuidad de un jugador que ha pasado de ser una apuesta a convertirse en un símbolo de la confianza entre el cantera y el primer equipo, recompensando la lucha y el sentimiento azulgrana de un futbolista que vive su mejor momento.

