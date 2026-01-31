¡OFICIAL! Bayern Munich confirma la salida de una de sus figuras
El Bayern Munich anunció de manera oficial que una de sus máximas figuras en los últimos años, abandonará el club alemán en calidad de agente libre
Malas noticias para el Bayern Munich ya que una era llega a su fin. Se trata de Leon Goretzka ya que confirmó no renovará su contrato, que expira junio de este año, para ponerle punto final a una exitosa etapa de 8 años de relación. Así lo anunciaron el club bávaro junto al director deportivo, Christoph Freund, como el propio futbolista.
"Es el momento adecuado para mí para empezar un nuevo capítulo, como futbolista y como persona", declaró el mediocampista alemán de 30 años, sin revelar aún su próximo destino. El jugador, que llegó a la institución en 2018, se despedirá buscando conquistar su séptimo título de Bundesliga y añadir otro trofeo a un palmarés que ya incluye una Champions League, que conquistó en 2020 ante el PSG.
Leon Goretzka saldrá tras perder protagonismo
Freund explicó que existieron "conversaciones francas y constructivas" y que incluso se evaluaron "consultas concretas" de otros equipos en el mercado invernal que mostraron interés como lo fue el Atlético de Madrid. Sin embargo, Goretzka prefirió cumplir con su vínculo hasta el final, aprovechando el buen momento deportivo del equipo al ocupar el primer lugar de la Bundesliga con 50 puntos y solo una derrota.
Esta temporada, el seleccionado teutón ha sido utilizado con frecuencia como recurso de rotación por el técnico Vincent Kompany, quien ha priorizado la dupla Aleksandar Pavlovic y Joshua Kimmich en el centro del campo. Goretzka ha disputado 28 partidos en todas las competiciones, pero solo inició como titular en 16 de ellos. Ahora, buscará en su próximo desafío el protagonismo que en Munich se ha reducido, en busca de más protagonismo.
