OFICIAL: Campeón de Liga Mexicana DESAPARECE; ya hay nuevo equipo que lo sustituye

El Club de Beisbol Charros de Jalisco anunció de manera oficial que concluye su participación en la Liga Mexicana de Softbol (LMS). Esta difícil determinación se tomó luego de llevar a cabo un profundo análisis institucional y operativo dentro de la franquicia tapatía.

La principal razón detrás de su salida obedece a cuestiones logísticas. La organización se enfrentaba a una creciente exigencia al tener que atender de manera simultánea sus compromisos en tres competencias profesionales de alta exigencia: la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y la propia LMS.



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En su comunicado de despedida, la directiva agradeció profundamente a las jugadoras, cuerpo técnico, staff, patrocinadores y a la afición. Reconocieron que el profesionalismo, la entrega y la pasión de todos los involucrados dejaron una huella imborrable, no solo en la institución, sino en la historia del deporte mexicano.

Finalmente, Charros de Jalisco expresó su reconocimiento a la liga por la confianza brindada en este proyecto y le dio la bienvenida a la nueva organización que tomará su lugar en el circuito, con la firme convicción de que el softbol femenil en México continuará su etapa de crecimiento y consolidación.

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Información acerca de Charros de Jalisco Softbol. pic.twitter.com/rDD0vcp6bZ — Charros de Jalisco (@charrosbeisbol) June 15, 2026

¿Cómo fue el paso de Charros Femenil en la Liga de Softbol?

El paso de Charros de Jalisco Femenil en la LMS quedará enmarcado para siempre en la historia, principalmente por su rotundo éxito al convertirse en las primeras campeonas en la temporada inaugural del circuito en 2024.



Primeras monarcas de la historia: El equipo dominó la primera edición de la liga profesional femenil. Armaron un roster sumamente competitivo que combinó poder a la ofensiva y un pitcheo hermético, levantando así la primera "Copa de la Reina".

El equipo dominó la primera edición de la liga profesional femenil. Armaron un roster sumamente competitivo que combinó poder a la ofensiva y un pitcheo hermético, levantando así la primera "Copa de la Reina". La Serie de la Reina: En la gran final vencieron a Sultanes Femenil, otra de las potencias del torneo, llevándose la serie por 3 juegos a 1. Lograron la hazaña en territorio ajeno, coronándose en el Estadio Mobil Super de Monterrey ante un gran marco de público.

En la gran final vencieron a Sultanes Femenil, otra de las potencias del torneo, llevándose la serie por 3 juegos a 1. Lograron la hazaña en territorio ajeno, coronándose en el Estadio Mobil Super de Monterrey ante un gran marco de público. Impacto en la Liga: Su campeonato y estilo espectacular consolidaron el interés del público en la LMS, atrayendo a miles de aficionados al Estadio Panamericano y sentando las bases para el futuro de la competencia.

Figuras Clave del Éxito



Yeraldine Carrión: La gran estrella y MVP de la Serie de la Reina, gracias a sus salidas dominantes desde el círculo de pitcheo.

La gran estrella y MVP de la Serie de la Reina, gracias a sus salidas dominantes desde el círculo de pitcheo. Jorge "Chino" Corvera: El mánager y mente maestra que logró amalgamar el talento y gestionar la presión de los playoffs.

El mánager y mente maestra que logró amalgamar el talento y gestionar la presión de los playoffs. Karime Valles y Yuruby Alicart: Bates fundamentales que aportaron el poder ofensivo durante toda la campaña, junto a jugadoras internacionales como la receptora Valeria Quiroga, la japonesa Mikiko Eguchi y la neerlandesa Eva Voortman.

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¿Qué equipo reemplazará a Charros Femenil?

Las Leonas de Yucatán han sido anunciadas como la nueva franquicia que ocupará el lugar vacante en la Liga Mexicana de Softbol.

Este anuncio representa un acontecimiento histórico para el sureste mexicano, una región donde el softbol forma parte de la identidad deportiva de miles de familias y que históricamente ha sido un gran semillero de talentos.

Con la incorporación de la novena yucateca, las niñas y jóvenes de toda la península tendrán un nuevo referente profesional. La llegada de las Leonas busca mantener el alto estándar competitivo que dejó Charros, al mismo tiempo que abre nuevas oportunidades para las futuras generaciones y consolida el impacto de las mujeres en el máximo escenario del softbol profesional en México.

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