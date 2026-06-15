OFICIAL: Los árbitros que pitarán en el México vs Corea del Sur del Mundial 2026

La Selección Mexicana está a un paso de sellar su boleto a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras debutar con el pie derecho y vencer 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural, el Tricolor se prepara para su segundo compromiso en el Grupo A.

Sin embargo, enfrente tendrá a una Selección de Corea del Sur que llegará con la moral por los cielos tras remontar de gran manera a la República Checa.

El duelo de este 18 de junio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) donde el Estadio Guadalajara albergará este vital encuentro, una cancha a la que el conjunto asiático parece haberse adaptado a la perfección tras su primera victoria, lo que podría representar una ligera ventaja en el terreno de juego.

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¿Quiénes serán los árbitros del México vs Corea del Sur?

La FIFA ha dado a conocer las designaciones arbitrales para esta segunda jornada, confirmando a un cuerpo de silbantes cien por ciento sudamericano para impartir justicia:



Árbitro Central: Gustavo Tejera (Uruguay)

Gustavo Tejera (Uruguay) Asistente 1: Carlos Barreiro (Uruguay)

Carlos Barreiro (Uruguay) Asistente 2: Nicolás Tarán (Uruguay)

Nicolás Tarán (Uruguay) Cuarto Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

Andrés Rojas (Colombia) Árbitro Asistente de Reserva: Alexander Guzmán (Colombia)

El hecho de contar con una cuarteta sudamericana en el terreno de juego sugiere que tendremos un partido bajo parámetros muy distintos a los del debut. El estilo de arbitraje de la CONMEBOL se caracteriza por ser mucho más permisivo frente al contacto físico, lo que comúnmente se conoce como "dejar jugar".

Esto podría traducirse en un duelo bastante duro, rocoso y de mucho roce en el mediocampo. Gustavo Tejera no es un árbitro que corte el ritmo del partido ante la primera falta táctica, por lo que Javier Aguirre deberá ser inteligente, no desesperarse ante las decisiones divididas y estar listos para un nivel de intensidad física muy alto si quieren amarrar su clasificación en casa.

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The match officials for @FIFAWorldCup matches 25, 26, 27 and 28 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026

¿Dónde ver en vivo y gratis el México vs Corea del Sur?

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