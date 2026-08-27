OFICIAL: Pumas presenta a BOMBAZO europeo como su refuerzo para el Apertura 2026

Después de mucha expectativa, los Pumas presentaron oficialmente a César 'Chino' Huerta como su nuevo refuerzo para el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX marcando el fin de su aventura europea con el Anderlecht de Bélgica.

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Pumas presenta a Chino Huerta como su refuerzo para el Apertura 2026

Con un emotivo video publicado en sus redes sociales, los Pumas hicieron oficial la incorporación de César Huerta al equipo, luego de probar suerte en el futbol de Europa con el Anderlecht en donde no obtuvo los resultados que esperaba.

"El hijo pródigo regresa a casa. Hay amores que son para siempre y lugares que te pertenecen aunque te ausentes. Hoy vuelve con más sabiduría, más experiencia y la misma alegría de siempre", compartió el conjunto universitario para darle la bienvenida a su jugador.

Huerta jugará con la camiseta número '10' en los Pumas, pero tendrá que esperar para su debut debido a los trámites de registro y su adaptación con sus compañeros, por lo que no podrá estar presente para el siguiente encuentro de los Universitarios ante los Xolos de Tijuana de la Jornada 6 del Apertura 2026.

EL HIJO PRÓDIGO REGRESA A CASA. 🐾🔥🧑🏻‍🦱



Hay amores que son para siempre y lugares que te pertenecen aunque te ausentes. Hoy vuelve con más sabiduría, más experiencia y la misma alegría de siempre.



¡Bienvenido a la que siempre ha sido tu casa, Chino! 🫡

#SiemprePumas pic.twitter.com/2yNJ4o6FDq — PUMAS (@PumasMX) August 27, 2026

Esta es la segunda etapa de Huerta como jugador de Pumas tras su estancia entre 2022 y 2024 en donde se ganó el cariño de la afición. Posteriormente emprendió el viaje a Europa al futbol de Bélgica, pero no logró consolidarse.

Con el conjunto belga, Huerta disputó un total de 38 partidos y convirtió cinco goles disputando la Jupiler Pro League, Copa de Bélgica, Europa League y fase previa de la UEFA Champions League.

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