¡OFICIAL! Chivas despidió a una de sus estrellas aunque era un ejemplo en los vestidores y nunca causó polémicas

Tras oficializar a un ex-americanista como refuerzo para reemplazar a Chicharito Hernández , Chivas también hace cambios en su plantilla femenil de cara al Clausura 2026 de la Liga BBVA MX femenil. En ese contexto, recientemente se despidió oficialmente de una mediocentro que era un ejemplo en los vestidores y que nunca causó polémicas desde su arribo al club.

Mientras en la rama varonil Chivas fue igualado por Toluca en títulos y respondió al respecto , en su equipo femenil quiere tener protagonismo en el Clausura 2026 y por eso está haciendo cambios en su plantilla. Ahora el CD Guadalajara hizo oficial la salida de Montserrat Hernández, cuyo nuevo equipo todavía no se confirmó.

“Gracias por tu entrega y profesionalismo, Montserrat. Te deseamos el mayor de los éxitos en lo que venga”, reza el comunicado del Rebaño Sagrado en su cuenta de X (ex Twitter). Sin demasiados pergaminos, la jugadora de 26 años se despidió de la institución a la cual llegó en 2023.

La opinión de los aficionados de Chivas femenil tras la salida de Montserrat Hernández

Al margen de su rendimiento futbolístico y considerando que no era habitualmente titular, algunos fanáticos le destacaron otras cosas positivas. “Siempre fue profesional y nunca se metió con la afición a diferencia de otras, tal vez en lo futbolístico no aportaba mucho pero va a hacer falta en el vestidor, ojalá que le vaya bien en su próximo destino”, expresó un aficionado.

Gracias por tu entrega y profesionalismo, Montserrat 🔴⚪️



Te deseamos el mayor de los éxitos en lo que venga 👏 pic.twitter.com/w0s8dYBVlX — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) December 15, 2025

Sin embargo, otros se mostraron algo molestos porque esperaban más de ella y luego no estuvo a la altura del Guadalajara. “Yo honestamente pensé que Monse y Joselyn serían las únicas en correr a la velocidad de Jasmine. ¡Suerte en lo que sigue!”, expresó un hincha. Y otro dijo: “Gracias Montse, pero tu nivel ya no es para Chivas. Éxito en la liga”.

La carrera de Montserrat Hernández fue de mayor a menor

En sus primeros años como futbolista profesional supo jugar muchos partidos con el Club América femenil y ser una pieza importante. Con el correr del tiempo Montserrat pasó a ser suplente en las Águilas y, tras su arribo a Chivas, nunca se pudo consolidar en el equipo. Ahora, deberá buscar nuevo equipo.

