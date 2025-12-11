deportes logo
LIGA MX FEMENIL

OFICIAL: Chivas incorpora a una estrella que estuvo nominada en la ceremonia del Balón de Oro

Esta estrella había estado en la nominación al mejor gol del año y ahora llega al Guadalajara

OFICIAL: Chivas incorpora a una estrella que estuvo nominada en la ceremonia del Balón de Oro
Chivas y un refuerzo de lujo.
Liga MX Femenil

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras en la rama varonil Chivas se siente amenazado por una nueva regla de la Liga BBVA MX, el Guadalajara femenil ya hizo oficial la incorporación de una estrella que estuvo nominada en la ceremonia del Balón de Oro, precisamente al premio Marta, que se entrega por convertir el mejor gol de la temporada.

La futbolista que incorporó Chivas (que revalorizó a la Hormiga González) , ya tuvo su presentación oficial en el Rebaño Sagrado. De hecho, Mayra Pelayo ya habló para las redes sociales de la institución de Guadalajara y demostró la emoción que tenía por arribar a este equipo grande del futbol mexicano femenil.

La emoción de Mayra Pelayo tras llegar a Chivas femenil

Tras arribar al Rebaño Sagrado, la futbolista nominada al premio Marta del Balón de Oro, expresó: “Hola Chivahermanos. Estoy emocionada por jugar y darle la alegría que se merecen ¡Vamos Chivas!”. Sin dudas, dejó ver que estaba muy contenta por llegar a este lugar.

Además, se mostró muy feliz por el recibimiento del público. “La afición de Chivas siempre se hace notar donde sea, es algo que me emociona salir en este estadio. Estoy emocionada. Muchas gracias por recibirme, voy a dar todo por esta playera cada minuto que la tenga”, sostuvo.

Mayra Pelayo es refuerzo de Chivas de Guadalajara
Mayra Pelayo es refuerzo de Chivas de Guadalajara

¿Quién es Mayra Pelayo, flamante refuerzo de Chivas de Guadalajara?

Mayra Pelayo tiene 28 años, nació en California y es hija de padres mexicanos. Su carrera como futbolista comenzó gracias a que estudió y jugó en la Universidad de Florida, por lo que tiene experiencia a nivel colegial, así como también pasó por la Liga BBVA MX femenil.

La mediocampista que mide 1.65 metros es seleccionada mexicana y justamente gracias al gol que marcó en el triunfo de México ante Estados Unidos en la Copa Oro W del 2024 fue que la nominaron al premio Marta. Su envidiable pierna derecha le permite tener grandes jugadas de táctica fija.

De acuerdo a los datos de OneFootball, Mayra Alejandra Pelayo-Bernal posee la capacidad de explotar los carriles interiores y favorecer la circulación de juego. Además, tiene pases claves muy llamativos. La nacida el 29 de enero de 1997 (cumple 29 pronto) ha jugado en el América Femenil y en los Xolos Femenil. Lleva 21 goles en 116 partidos en la Liga MX femenil.

