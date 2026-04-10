OFICIAL: Chivas jugará un partido pendiente que lo impulsaría en la tabla general del Clausura 2026

Chivas enfrenta este lunes 20 de abril, un compromiso pendiente y el cuadro femenil viajará a Juárez para verse las caras ante las Bravas, en cotejo que se disputa correspondiente a la fecha 11 del certamen.

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Actualmente el torneo ya disputó la jornada 16 y la fecha 17 y última está agendada para disputarse el 24 y 25 de abril, por lo que es el momento para que los rojiblancas y fronterizas cumplan con esa cita que quedó pendiente en el torneo mexicano.

Chivas, ya en Liguilla y Bravas con altas posibilidades considerando que le quedan seis puntos por disputar, tendrán un juego intenso en el que las locales se juegan toda la temporada.

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Lo que tienes que saber del Bravas vs Chivas

Partido: Juárez vs Guadalajara

Fecha y hora: lunes 20 de abril 7:00 pm

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Diferentes plataformas

Chivas, mejoraría en la tabla general venciendo a Bravas

Chivas tiene de momento 32 unidades, de ganar este encuentro llegaría a 35 y quedaría en cuarto superando a Tigres, pero luego sin olvidar que resta una fecha entonces esos tres puntos en el juego del lunes son vitales para esta escuadra tapatía.

Bravas tiene partido vital ante Chivas

Parece que para Bravas es ganar o morir, pues si bien tienen seis puntos por disputar, en casa ante Chivas podrían dar un paso concreto hacia aspiraciones de Liguilla.

El choque será intenso de inicio a fin y es que no hay otro modo como el equipo encare el desafío.

