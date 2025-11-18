OFICIAL: Chupete Suazo regresa a Rayados de Monterrey de cara a la Liguilla del Apertura 2025
El chileno regresará a casa después de permanecer 10 años fuera, pues su nombre está escrito con letras doradas en la historia del club
Humberto “Chupete” Suazo regresa a Rayados de Monterrey de cara a la Liguilla del Apertura 2025, pues será previo al duelo de ida de los Cuartos de Final contra América que la institución le rendirá un homenaje en la cancha del Estadio BBVA. Lo anterior, luego de que el delantero colgara los botines a finales de octubre tras 25 años de carrera futbolística .
“Chupete” es parte fundamental de la historia del conjunto regio, pues durante muchos años fue el máximo anotar con 121 goles, hasta que Rogelio Funes Mori lo superó con 160. Pese a perder ese mote, al ex de Colo-Colo lo recuerda con cariño la afición por ser parte de la época dorada que ganó un sinfín de títulos bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich, quien anunció su retiro previo al arranque del Apertura 2025 .
“¡Chileno, chileno, chileno! Humberto Suazo grabó su nombre en nuestra historia y es momento de enaltecer su legado. Ven y acompaña al eterno 26 en su homenaje en el partido de ida de Cuartos de Final en el Estadio BBVA”, compartió Rayados en sus redes sociales.
TE PUEDE INTERESAR:
- No tiene lugar en Cruz Azul, pero Gabriel Milito quiere que sea su 9 en Chivas para el Clausura 2026
- América recuperó a una joya y se irá con todo a los cuartos de final del Apertura 2025
- ¡OFICIAL! El campeón del mundo que necesita golear 9-0 para calificar al Mundial 2026
La historia de Chupete Suazo en Rayados de Monterrey
El delantero llegó a Rayados en verano de 2007, proveniente de Colo-Colo. En ese momento, el chileno era de uno de los delanteros más efectivos de Sudamérica, que le valió para ser convocado por su selección para encarar la Copa América de ese año, previo a su arribo a México.
El chileno se consagró campeón de goleo en su segundo torneo en Monterrey con 13 tantos para convertirse en el tercer jugador del club de lograr tal hito: Francisco Javier Cruz en México 86 y Guillermo Franco en el Apertura 2004.
Suazo estuvo en 2 etapas con Rayados: la primera de 2007 a 2009, ya que el primer semestre de 2010 tuvo una aventura en España con Real Zaragoza. No obstante, después de disputar el Mundial de Sudáfrica con la Selección de Chile, regresó al club para finalmente salir en diciembre de 2014.
Humberto formó parte de la época dorada del equipo regio al conquistar 5 títulos durante los casi 7 años que perteneció al club. Este es su palmarés:
- 2 Liga BBVA MX en el Apertura 2009 y Apertura 2010
- 3 Concachampions en 2011, 2012 y 2013.