OFICIAL: Chupete Suazo regresa a Rayados de Monterrey de cara a la Liguilla del Apertura 2025

Humberto “Chupete” Suazo regresa a Rayados de Monterrey de cara a la Liguilla del Apertura 2025, pues será previo al duelo de ida de los Cuartos de Final contra América que la institución le rendirá un homenaje en la cancha del Estadio BBVA. Lo anterior, luego de que el delantero colgara los botines a finales de octubre tras 25 años de carrera futbolística .

“Chupete” es parte fundamental de la historia del conjunto regio, pues durante muchos años fue el máximo anotar con 121 goles, hasta que Rogelio Funes Mori lo superó con 160. Pese a perder ese mote, al ex de Colo-Colo lo recuerda con cariño la afición por ser parte de la época dorada que ganó un sinfín de títulos bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich, quien anunció su retiro previo al arranque del Apertura 2025 .

Rayados El chileno recibirá un homenaje previo al duelo contra América

“¡Chileno, chileno, chileno! Humberto Suazo grabó su nombre en nuestra historia y es momento de enaltecer su legado. Ven y acompaña al eterno 26 en su homenaje en el partido de ida de Cuartos de Final en el Estadio BBVA”, compartió Rayados en sus redes sociales.

La historia de Chupete Suazo en Rayados de Monterrey

El delantero llegó a Rayados en verano de 2007, proveniente de Colo-Colo. En ese momento, el chileno era de uno de los delanteros más efectivos de Sudamérica, que le valió para ser convocado por su selección para encarar la Copa América de ese año, previo a su arribo a México.

El chileno se consagró campeón de goleo en su segundo torneo en Monterrey con 13 tantos para convertirse en el tercer jugador del club de lograr tal hito: Francisco Javier Cruz en México 86 y Guillermo Franco en el Apertura 2004.

Suazo estuvo en 2 etapas con Rayados: la primera de 2007 a 2009, ya que el primer semestre de 2010 tuvo una aventura en España con Real Zaragoza. No obstante, después de disputar el Mundial de Sudáfrica con la Selección de Chile, regresó al club para finalmente salir en diciembre de 2014.

Humberto formó parte de la época dorada del equipo regio al conquistar 5 títulos durante los casi 7 años que perteneció al club. Este es su palmarés:

