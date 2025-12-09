OFICIAL: Guadalajara enfrentará al Barcelona en la Copa del Rey

El FC Barcelona ya conoce a su rival en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, el Club Deportivo Guadalajara, equipo de la Primera Federación que acogerá el duelo en el Estadio Pedro Escartín entre los días 16 y 18 de diciembre, en una eliminatoria a partido único que obliga a los azulgrana a viajar a un campo pequeño y con una atmósfera muy local.

¿Cuántas veces se han enfrentado el Barcelona y el Guadalajara en competición oficial?

El emparejamiento tiene especial interés porque se trata de un cruce inédito en competición oficial entre ambas entidades. Para el Guadalajara es, además, un hito histórico: el club manchego llega a esta ronda en un buen momento institucional tras el ascenso reciente y la estabilización deportiva que le han devuelto a la Primera Federación, mientras que para el Barcelona supone el inicio de la defensa del título copero bajo la dirección técnica actual.

En lo organizativo la ciudad y el club anfitrión se preparan para un evento singular: la prioridad en la venta de entradas irá destinada a los abonados del Guadalajara y la logística municipal ya anticipa un importante movimiento de aficionados durante el fin de semana de la eliminatoria, aspecto que evidencia la magnitud local que tendrá recibir a un gigante del fútbol español.

¿Existe un equipo llamado Guadalajara en España?

El anuncio del sorteo también provocó confusión fuera de España por el nombre “Guadalajara”: Se tuvo que aclarar que el rival no es el club mexicano Chivas de Guadalajara, sino el CD Guadalajara castellano, perteneciente al fútbol español. Esa aclaración ha sido necesaria para evitar malentendidos.

Tácitamente, el duelo plantea preguntas deportivas claras: el Barcelona deberá decidir hasta qué punto rotar a sus titulares en un campo estrecho donde las eliminatorias a partido único históricamente ofrecen sorpresas; el Guadalajara, por su parte, jugará con la ambición de dar la campanada ante su afición y aprovechar las dimensiones y el calor del Pedro Escartín. El choque, más allá del resultado, será una prueba de gestión para ambos clubes y un foco de atención para los aficionados de la Copa.

