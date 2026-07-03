OFICIAL: Cristiano Ronaldo mete su primer GOL en rondas eliminatorias del Mundial

Cristiano Ronaldo se quitó un peso de encima al meter su primer gol en rondas eliminatorias de una Copa del Mundo. El futbolista portugués marcó el gol del empate a uno en el duelo contra Croacia en los 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde el punto penal.

Nikola Vlasic derribó a Nuno Mendes en el área, como si fuera una tacleada de futbol americano, durante un tiro de esquina. La jugada fue revisada por el árbitro y la pena máxima fue concedida después de unos minutos de análisis. CR7 tomó el balón con confianza y batió al portero Dominik Livakovic con un disparo potentísimo que sirvió para poner el marcador 1-1.

El jugador del Al-Nassr salió del campo del Estadio Toronto en lugar de Rubén Neves. El entrenador Roberto Martínez decidió sacar al veterano para reforzar su zona defensiva.

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Los goles de Cristiano Ronaldo en Copas del Mundo

El futbolista de 41 años ha jugado 26 partidos de Copa del Mundo, incluido el encuentro de hoy, desde que debutó en Alemania 2006 y hasta antes de hoy solo había marcado en fase de grupos. Su primer gol llegó contra Irán en su participación novel. Para Sudáfrica 2010 solo le anotó una vez a Corea del Norte y en Brasil 2014 solo marcó contra Ghana en el último duelo de la ronda de grupos.

Rusia 2018 fue su Copa del Mundo más activa con cinco goles, con un hat-trick incluido contra España. Qatar 2022 le vio anotar solo una vez contra Ghana. Finalmente, este fue su tercer gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ después de anotar un doblete contra Uzbekistán. Ahora, le queda la misión de sumar más goles contra España, su próximo rival en los octavos de final.

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