Portugal vs Croacia EN VIVO: ver ONLINE y GRATIS resultado de la transmisión del jueves 2 de julio, partido de Cristiano Ronaldo y Luka Modric de los 16avos de Final del Mundial 2026; marcador en línea, por internet y en directo

Desde la cancha del Estadio Toronto, Portugal se enfrentará a Croacia, en lo que puede ser el último partido mundialista de dos figuras mundiales: Luka Modric o Cristiano Ronaldo.

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En la Fase de Grupos del Mundial 2026, tanto Portugal como Croacia lograron asegurar su boleto a las rondas eliminatorias tras clasificar como segundos de sus respectivos sectores.

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Por un lado, la escuadra lusitana avanzó de forma invicta en el Grupo K al sumar cinco puntos, quedando solo por detrás de Colombia; su camino incluyó un empate a un gol frente a la República Democrática del Congo, una contundente goleada de 5-0 sobre Uzbekistán y un empate sin anotaciones contra el combinado sudamericano.

Por su parte, Croacia tuvo que remar contracorriente en el Grupo L tras un inicio bastante complicado donde cayeron 4-2 ante Inglaterra. Sin embargo, el conjunto balcánico logró recomponer el camino en sus siguientes compromisos para cosechar seis unidades en total, producto de un par de victorias vitales por 1-0 contra Panamá y 2-1 frente a Ghana, amarrando así el subliderato de su zona y su permanencia en la justa mundialista de Norteamérica.

Al haber finalizado ambos en la segunda posición, los cruces del torneo han dictaminado que se midan el día de hoy jueves 2 de julio a las 5:00 pm (hora del centro de México) desde Toronto, por los Dieciseisavos de Final. Este choque de eliminación directa no solo define el boleto a la siguiente ronda, sino que también marca un hito estadístico importante, ya que será el primer duelo oficial entre ambas escuadras europeas en toda la historia de las Copas del Mundo.

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Alineaciones Portugal vs Croacia

Portugal: Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Rúben Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix y Cristiano Ronaldo

Croacia: Dominik Livaković, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić, Ivan Perišić, Luka Modrić, Mateo Kovačić, Nikola Vlašić, Petar Sučić, Martin Baturina y Ante Budimir

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