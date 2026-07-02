España es el único equipo con mejor defensa que México y Aguirre podría ser el número uno si corrige esto

México se codea con los grandes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues al momento tiene un récord que comparte con España y esa es la de no recibir ningún gol en sus primeros cuatro partidos, luego de vencer con facilidad 3-0 a Austria y colarse a los octavos de final. Sin embargo, La Roja le saca ventaja al equipo azteca y se coloca como mejor defensa, pero Javier Aguirre podría ser el número uno si corrige esto.

El equipo azteca está haciendo historia en su tercera justa veraniega que alberga en casa, pues es la tercera selección que ha ganado sus primeros 4 partidos sin recibir gol, algo que tendrá que presumir en los libros para la posteridad. Pero, en octavos de final, tendrá una dura prueba y esa será la de eliminar en el Estadio Ciudad de México a Inglaterra y avanzar nuevamente a unos cuartos de final después de 40 años de no hacerlo.

La Selección de España tiene mejor defensa que México, según las estadísticas de FIFA.|Selección Española de Futbol

España, mejor defensa que México

De acuerdo con la plataforma de la FIFA, España y México se ubican como las 2 mejores defensivas en lo que va de la justa mundialista, pues hasta el momento han mantenido invicta su valla. No obstante, la campeona del mundo en 2010 sobresale porque su portero ha tenido menos intervenciones en los partidos; es decir, los defensas no permiten la llegada del rival.

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España



Porterías a cero: 4

Goles recibidos: 0

Paradas del portero: 6

Acciones del portero dentro del área: 43

México



Porterías a cero: 4

Goles recibidos: 0

Paradas de portero: 6

Acciones del portero dentro del área: 51.

Lo que hay que resaltar es que Raúl Rangel ha tenido mayor intervención fuera del área con 41. Mientras que Unai Simón solo ha salido de su portería en 31 ocasiones.

México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes

México e Inglaterra jugarán los octavos de final este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.