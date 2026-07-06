OFICIAL: Así van los cuartos de final del Mundial 2026 tras los partidos de HOY domingo 5 de julio

Luego de la agónica derrota de México ante Inglaterra se definió el segundo juego de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El combinado inglés, liderado por Jude Bellingham, enfrentará a Noruega el próximo 11 de julio en Miami por un boleto a las semifinales. Por su parte, Noruega se impuso a Brasil con marcador de 2-1 un doblete de Erling Haaland mientras que Neymar marcó el gol de la honra con un penal en el tiempo agregado de la parte complementaria.

Con el resultado en el Estadio Ciudad de México, ya se tienen definidos dos de los cuatro partidos de cuartos de final. Además del Noruega contra Inglaterra en el sur de la Florida, se disputará el Francia vs Marruecos en Nueva Inglaterra. El encuentro entre franceses y marroquíes tendrá lugar el 9 de julio en el Estadio Boston a las 2:00 p.m.

El resto de encuentros de la ronda de octavos aún debe disputarse para poder conocer a los participantes de los cuartos. Portugal enfrentará a España y el vencedor deberá enfrentar al equipo que se imponga del duelo entre Estados Unidos y Bélgica; ambos partidos se disputarán el 6 de julio. El último compromiso para definir a los mejores ocho del torneo saldrá de la llave de enfrentamientos de Argentina contra Egipto y de Suiza contra Colombia; que se disputarán el próximo 7 de julio.

Te invitamos a leer: Mientras Erik Lira gana 1.2 millones, el exorbitante salario de Bellingham jugando el Mundial 2026

Así van los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™