OFICIAL: Tigres anuncia su NUEVO DT para el partido de la jornada 3 y Leagues Cup 2026

Esta mañana se hizo oficial que Guido Pizarro quiso dejar el cargo de Director Técnico previo al arranque de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y tras esto la institución se apresuró para hacer oficial quien tomará la dirección al menos para el próximo partido de liga y de Leagues Cup.

¿Quién dirigirá ante Querétaro y en la Leagues Cup?

Hernán Elizondo, técnico del plantel Tigres Sub21 será el encargado de dirigir los próximos juegos del primer equipo hasta el próximo aviso de la institución, toda su etapa como Director Técnico se ha desarrollado en las Fuerzas Básicas del plantel, incluyendo sub 21, sub20 y sub 17. Comenzó su carrera como Asistente de Entrenador en el año 2011 con la Sub17 de Tigres.

Hernán Elizondo fue jugador profesional de Correcaminos, Cajeteros Celaya, Atlético Celaya y del Atlante Tabasco; únicamente estuvo cuatro años viviendo el futbol desde dentro de la cancha (2001-2005).

Además, el auxiliar técnico de Hernán será Carlos Turrubiates, cuenta con experiencia en primera división, dirigió a los Tiburones Rojos de Veracruz en el 2010 y estuvo como Auxiliar del Atlante, Puebla y el América en distintas etapas de su carrera. Ahora llega como auxiliar paralos próximos encuentros del primer equipo de Tigres varonil.

¿Cuáles son los próximos partidos de Tigres en la Leagues Cup?

Después de enfrentar a Querétaro en la Jornada 3 del Apertura 2026, Tigres enfrentará en fase de grupos al Real Salt Lake, Minnesota y al Whitecaps.

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