OFICIAL: Definidos los cuartos de final del Mundial sub-20

Los cuartos de final del Mundial sub-20 están listos. Ocho selecciones incluída la de México buscará su pase a las semifinales y acercarse aún más a la gloria en suelo chileno. Marruecos definió al último invitado tras su victoria contra su similar de Corea del Sur y fue una jornada de pesadilla para los asiáticos, también por la eliminación de Japón contra Francia.

Con los ocho combinados confirmados, la llave mundialista tomó forma destacando el partido entre México y la Argentina , que para varios aficionados es casi como una final adelantada. Por otro lado, Estados Unidos no tuvo problema en octavos de final y goleó a Italia para concretar su duelo contra Marruecos en la siguiente fase.

Cuartos de final Mundial sub-20

España vs Colombia - sábado 11 de agosto a las 2:00 pm

México vs Argentina - sábado 11 de agosto a las 5:00 pm

Estados Unidos vs Marruecos - domingo 12 de agosto a las 2:00 pm

Francia vs Noruega - domingo 12 de agosto a las 2:00 pm

Caso curioso es el del sector que le tocó a los pupilos de Eduardo Arce (el de la muerte) los tres equipos que avanzaron de la fase de grupos, también lo hicieron en los octavos de final. De hecho, México fue el único equipo que ha derrotado a Marruecos y ahora, el cuadro africano se enfrentará por un lugar en semifinales del Mundial ante el acérrimo rival de nuestra selección; la de las barras y las estrellas.

Por otro lado, Colombia buscará dar un golpe sobre la mesa y eliminar a España; uno de los cuadros favoritos a llevarse el Mundial sub-20 y que viene de menos a más, hilando victorias ante Brasil y contra Ucrania hace unos días.

