OFICIAL: El horario en el que juega México vs Argentina en el Mundial sub-20

El sábado 11 de octubre se disputará el partido entre la Selección de México y la Albiceleste por un lugar en las semifinales del Mundial sub-20.

Erick De la Rosa
Selección Azteca
La Selección Mexicana de Futbol se verá las caras con uno de sus rivales históricos en los cuartos de final del Mundial sub-20; Argentina. El cuadro dirigido por Eduardo Arce goleó 4-1 a la anfitriona Chile para acceder a la siguiente fase, mientras que, los sudamericanos cumplieron los pronósticos y eliminaron a Nigeria en su partido de octavos de final.

Este compromiso se disputará el día sábado 11 de octubre en punto de las 5:00 pm, en el cual se definirá al segundo semifinalista del torneo internacional ya que unas horas antes España se medirá en su partido con rival a definir. Cabe recordar que, ninguno de los dos combinados (México y Argentina) han perdido en el actual Mundial sub-20 por lo que es un choque de trenes y hasta para algunos aficionados una final adelantada por la calidad de ambos planteles.

La Albiceleste tuvo pleno de victorias en su grupo con Australia, Cuba e Italia y además venció a Nigeria, por otro lado, nuestro combinado empató con España y Brasil y posterioremente venció a Marruecos en la última jornada de grupos y eliminó a Chile con una sólida actuación.

La Selección mayor por TV Azteca Deportes

Recuerda que podrás ver los dos partidos amistosos de la Selección de México encabezada por Javier Aguirre ante los combinados de Colombia y Ecuador. Los pupilos del Vasco se medirá el sábado 11 de octubre en punto de las 6:50 a los cafeteros y será el día martes 14 de octubre a las 8:20 cuando se juegue el compromiso contra Ecuador.

Ambos cotejos los podrás ver por la señal de TV Azteca Deportes en Azteca Siete, en la app de Azteca Deportes y en la página web de aztecadeportes.com con el mejor equipo de transmisión deportiva conformado por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Luis Roberto Alves ‘Zaguito’.

Selección Mexicana
Mundial Sub-20 2025
Erick De la Rosa

