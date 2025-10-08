OFICIAL: El horario en el que juega México vs Argentina en el Mundial sub-20

La Selección Mexicana de Futbol se verá las caras con uno de sus rivales históricos en los cuartos de final del Mundial sub-20; Argentina. El cuadro dirigido por Eduardo Arce goleó 4-1 a la anfitriona Chile para acceder a la siguiente fase, mientras que, los sudamericanos cumplieron los pronósticos y eliminaron a Nigeria en su partido de octavos de final.

Este compromiso se disputará el día sábado 11 de octubre en punto de las 5:00 pm, en el cual se definirá al segundo semifinalista del torneo internacional ya que unas horas antes España se medirá en su partido con rival a definir. Cabe recordar que, ninguno de los dos combinados (México y Argentina) han perdido en el actual Mundial sub-20 por lo que es un choque de trenes y hasta para algunos aficionados una final adelantada por la calidad de ambos planteles.

La Albiceleste tuvo pleno de victorias en su grupo con Australia, Cuba e Italia y además venció a Nigeria, por otro lado, nuestro combinado empató con España y Brasil y posterioremente venció a Marruecos en la última jornada de grupos y eliminó a Chile con una sólida actuación.

