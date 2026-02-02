ÚLTIMA HORA: Rayados de Monterrey logra fichar a un crack de la Liga BBVA MX tras la negativa de Rafael Santos Borré

Mientras que Germán Berterame ha hecho su debut en Inter Miami, Rayados de Monterrey ya tendría un nuevo fichaje en el ataque y no se trata de Rafael Santos Borré. Aunque el colombiano era el más buscado por el conjunto regio, lo cierto es que la negociación se dilató y terminará fichando a otro futbolista que se desempeña en la Liga BBVA MX.

Así como en todo México se habla de un ex jugador de Rayados que hoy vale más de 12 millones de euros , también ha tomado mucho protagonismo el tema del nuevo delantero que llegaría al CF Monterrey en las próximas horas: Uros Djurdjevic, mejor conocido como Djuka. Con 31 años, sería la carta de los regios para triunfar en este Clausura 2026.

Uros Durdevic es pretendido por Cruz Azul, además de Rayados|Crédito: Getty Images

¿Quién es Djuka, el delantero que ficharía Rayados de Monterrey este mercado de invierno?

A contrarreloj y con los minutos contados en este mercado de fichajes de invierno, todo indica que Rayados ficharía a Uroš Đurđević, también conocido como Djuka. Se trata de un jugador de 31 años, serbio nacionalizado montenegrino. Desde julio de 2024 juega en Atlas de Guadalajara y pasó gran parte de su carrera jugando para el Real Sporting de Gijón.

Djuka tiene un valor de mercado de 1.5 millones de euros, según el sitio Transfermarkt. De todos modos, por el momento no trascendió el dinero por el cual se daría la transferencia desde Atlas a Monterrey. Distintos reportes indican que Domènec Torrent lo pidió y llegará por un año y medio al club.

Regresó a Rayados, pero no será tenido en cuenta y no jugaría en la Liga BBVA MX|Crédito: @Rayados / X

De acuerdo a César Luis Merlo, Uros Djurdjevic ha sido la segunda opción de Monterrey tras la negativa de Santos Borré, el delantero de 30 años que juega en el Inter de Porto Alegre, de Brasil.

Los números de Uros Djurdjevic (Djuka) en Atlas de Guadalajara

Tras un año y medio en la institución de Guadalajara, el delantero de 31 años ha logrado ser titular e importante en el equipo. De acuerdo a los datos que brinda BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, los números de Djuka han sido los siguientes:

Partidos jugados: 51

Encuentros como titular: 40

Goles convertidos: 21

Asistencias aportadas: 4

Tarjetas recibidas: 13 amarillas y una roja

