Un día Rayados de Monterrey lo fichó a un precio de locura y hoy pinta a ser el delantero estrella de México

Rayados hizo un negocio excelente con Germán Berterame. El delantero mexico-argentino fichó por Monterrey para disputar el Apertura 2022 desde Atlético San Luis, en lo que significó una inversión millonaria para los regios luego de haber desembolsado alrededor de 8 millones de dólares por su ficha. Hoy, el panorama del jugador de 27 años es aún mejor y podría representar una jugada maestra por parte del equipo de Nuevo León.

Berterame viene de anotar el único gol del partido ante Bolivia que derivó en el triunfo de la Selección Mexicana en el último amistoso del mes de enero. El atacante de Rayados viene de ser el máximo goleador mexicano del año 2025, habiendo convertido 28 tantos a nivel clubes y selección nacional. Todo parece indicar que tendrá un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, sobre todo ante la ausencia de delanteros de confianza, a excepción de Raúl Jiménez.

Germán Berterame podría ser convocado con México para el Mundial 2026|MexSport

Rayados recibiría una suma millonaria gracias a Berterame

Si bien es cierto que Berterame le ha dado muchas alegrías a Monterrey, su salida está cada vez más cerca. Distintos reportes confirman que el jugador surgido de San Lorenzo pasará a jugar en el Inter Miami, que tiene como figura a Lionel Messi. El equipo estadounidense estaría dispuesto a pagar la cláusula de salida de Germán, la cual es de 15 millones de dólares. En caso de efectuarse, Rayados podrá presumir de un negocio redondo.

TE PUEDE INTERESAR:



No obstante, del monto total de la operación, Rayados recibirá el 65 por ciento. Esto quiere decir que el club obtendrá cerca de 10 millones de dólares por la venta de Berterame al futbol estadounidense. Resulta que la cantidad restante le corresponderá a Atlético de Madrid, institución que conservaba un porcentaje de los derechos del futbolista. En este contexto, la ganancia neta de Monterrey sería de aproximadamente 2 millones de dólares.

Germán Berterame está cerca de fichar por Inter Miami|Crédito: Getty Images

Berterame fue consultado sobre su salida de Rayados

Tras regresar de la gira con la Selección Mexicana, Berterame fue interceptado por la prensa y allí le consultaron sobre su salida inminente de Rayados. “Ahora estuve muy enfocado en la selección, recién llego, a disfrutar la familia y lo analizaremos esta semana. Recién estoy llegando y lo analizaremos en la semana”, soltó el delantero, quien probablemente llegará a Estados Unidos en los próximos días.

