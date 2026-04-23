OFICIAL: Despiden a entrenador en plena Jornada 16 del Clausura 2026

El entorno de Cruz Azul vive horas de alta tensión. Tras una serie de resultados que no cumplieron con las expectativas de la directiva y una relación que parecía desgastarse en las últimas semanas, la Máquina ha hecho oficial la salida de Nicolás Larcamón de la dirección técnica del equipo celeste.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la institución cementera agradeció el profesionalismo del estratega argentino, señalando que la decisión se tomó de "común acuerdo".

La gestión de Larcamón estuvo marcada por la irregularidad. Si bien el equipo mostró destellos del futbol dinámico que caracteriza al técnico, las lesiones jugaron un papel cruel en su contra. La baja de piezas fundamentales como Nicolás Ibáñez desarticuló el esquema ofensivo que Larcamón intentó implementar desde su llegada.

El vestuario parecía haber perdido la sintonía con un cuerpo técnico que, a pesar de sus esfuerzos, no logró darle estabilidad defensiva a un equipo que suele recibir goles en momentos críticos.

Comunicado Oficial: Cambio en la Dirección Técnica. pic.twitter.com/mAbdUtTklP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 23, 2026

¿Qué sigue para la Máquina?

Con el torneo Clausura 2026 entrando en su fase definitiva, la directiva encabezada por Víctor Velázquez nombraron como técnico interino a Joél Huiqui, acompañado por Sergio Pinto, para dirigir los compromisos restantes, mientras se barajan nombres de peso para tomar las riendas de cara a la próxima temporada.

Entre los candidatos que ya suenan en la órbita celeste aparecen figuras conocidas del medio local e internacional, buscando a alguien que pueda devolverle la jerarquía a un equipo que hoy navega en la incertidumbre.

La era Larcamón termina antes de lo esperado, dejando a Cruz Azul nuevamente en un proceso de reconstrucción que parece no tener fin.

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