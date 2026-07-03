OFICIAL: El duodécimo CALIFICADO a los octavos de final del Mundial 2026

La Selección de futbol de Portugal se convirtió en el duodécimo calificado a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de vencer 2-1 a Croacia en su duelo de 16vos. Los portugueses, dirigidos por Roberto Martínez, se impusieron con goles de Cristiano Ronaldo y de Gonçalo Ramos en el Estadio Toronto mientras que los croatas descontaron gracias a Ivan Perisic. El partido se pudo ir a tiempos extras, pero un gol anulado en el tiempo de compensación le dio el triunfo a los lusos.

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Con esto, Portugal se une a Paraguay, Francia, Canadá, Marruecos, Estados Unidos, Bélgica, Brasil, Noruega, México e Inglaterra como parte de los 16 mejores equipos del torneo. Los equipos que se quedaron en el camino durante la primera ronda de duelos de eliminación directa fueron Alemania, Suecia, Sudáfrica, Países Bajos, Austria, Bosnia Herzegovina, Senegal, Japón, Costa de Marfil, Ecuador y República Democrática del Congo. Los países que aún sueñan con avanzar son Argentina, Cabo Verde, Australia, Egipto, Suiza, Argelia, Colombia y Ghana.

A late winner sends Portugal into the Round of 16! 👏#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026

Portugal enfrentará a España en los octavos de final del Mundial 2026

Con el triunfo sobre Croacia, Portugal enfrentará a España en los octavos de final del Mundial 2026. El compromiso está pactado para el 6 de julio en el Estadio Dallas y su hora de inicio son las 13:00, tiempo del centro México. Los españoles superaron 3-0 a Austria para superar la ronda de 16vos.

Los portugueses buscarán mejorar el resultado obtenido en Qatar 2022, donde fueron eliminados en cuartos de final y quedaron octavos. El mejor resultado en la historia de Portugal fue conseguido hace 60 años, en Inglaterra 1966, cuando quedaron terceros. Ahora, el camino hacia el trofeo más importante del futbol mundial pasa por un duelo ibérico.

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