OFICIAL: El equipo contra el que jugaría Canadá los octavos de final del Mundial 2026

La Selección de Canadá ha escrito una nueva y emocionante página en su historia mundialista tras conseguir una dramática victoria frente a Sudáfrica en el primer partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026

En las acciones de este domingo 28 de junio, el combinado norteamericano logró imponerse en un encuentro que mantuvo a los aficionados al borde del asiento hasta el último suspiro desde la cancha del Estadio Los Ángeles.



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El partido se caracterizó por un intenso roce físico en el medio campo, donde ambas escuadras mostraron un esquema táctico muy ordenado, priorizando la defensa y neutralizando los ataques, lo que derivó en un duelo sumamente disputado y con muy pocas oportunidades claras de gol frente a los arcos.

Cuando todo parecía indicar que el cerrojo no se rompería y el dramatismo se alargaría, apareció la figura de Stephen Eustáquio para cambiar el destino del partido y desatar la locura canadiense.

Transcurría el minuto 92, en plena agonía del tiempo de compensación, cuando el mediocampista encontró el espacio necesario para conectar un remate potente que venció de manera definitiva al guardameta africano. Este gol de último minuto rompió el cero en el marcador para derribar el muro sudafricano y recompensó la insistencia de un cuadro que nunca dejó de buscar el arco rival a pesar de lo trabado que resultó el trámite. Con este triunfo agónico, Canadá asegura su boleto a la siguiente ronda y mantiene vivo el sueño mundialista.

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¿Quién será el rival de Canadá en los Octavos de Final?

Tras superar esta dura prueba, la escuadra de la Hoja de Maple ya tiene la mira puesta en los octavos de final, aunque deberá esperar para conocer a su oponente definitivo. El próximo rival de los canadienses saldrá directamente de la llave que disputarán las selecciones de Países Bajos y Marruecos, un cruce que definirá al equipo que intentará frenar el paso histórico de los norteamericanos.

Este trascendental compromiso de octavos de final está programado para disputarse el próximo 4 de julio. El silbatazo inicial sonará en punto de las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México) y las acciones tendrán como espectacular escenario la cancha del Estadio de Houston.

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