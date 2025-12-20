OFICIAL: El NÚMERO que usará Sergio Pérez para la temporada 2026 de F1

El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 comienza a definirse rumbo a la temporada 2026. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) publicó la lista oficial de inscritos para el próximo campeonato, en la que figura el nombre del piloto mexicano como integrante de Cadillac, escudería que debutará como constructor en la máxima categoría del automovilismo.

De acuerdo con el registro, Pérez competirá con el número 11, dorsal que ha utilizado de manera continua desde 2014, primero durante su etapa con Force India y posteriormente en Red Bull Racing, equipo con el que participó entre 2021 y 2024. A lo largo de ese periodo, el número quedó asociado a algunos de los resultados más relevantes de su trayectoria en Fórmula 1.

El propio piloto ha señalado en distintas ocasiones que el dorsal 11 tiene un significado personal, al tratarse de un homenaje al exfutbolista Iván “Bam Bam” Zamorano, quien utilizó ese número durante su paso por el Club América, institución de la que Pérez es seguidor.

La nueva era en la Fórmula 1

La confirmación se produce en un contexto clave para la Fórmula 1, ya que la temporada 2026 marcará el inicio de una nueva etapa técnica, con modificaciones al reglamento de motores y aerodinámica, además de la incorporación de nuevos equipos a la parrilla.

Cadillac formará parte de esta nueva era como uno de los proyectos de expansión más recientes del campeonato. Para su temporada debut, el equipo contará con Sergio Pérez como uno de sus pilotos titulares, con el objetivo de aportar experiencia acumulada en más de una década dentro de la categoría.

El calendario 2026 está programado para comenzar en marzo con el Gran Premio de Australia, escenario en el que se prevé la primera participación oficial del piloto mexicano con Cadillac, portando nuevamente el número 11 en la parrilla de salida.

