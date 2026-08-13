OFICIAL: El próximo partido de local de Rayados se jugará a las 9 de la mañana

La actividad en las fuerzas básicas continúa su curso y la categoría Sub-21 se alista para una nueva fecha del campeonato. Tras los resultados obtenidos en las primeras semanas del torneo, los equipos buscan consolidar su funcionamiento y sumar unidades fundamentales para escalar posiciones en la tabla general.

¿Cuándo y a qué hora juega Rayados de Monterrey?

Para los Rayados de Monterrey, el compromiso de la Jornada 4 ha sido confirmado oficialmente. El cuadro albiazul recibirá en casa a su similar de FC Juárez en un encuentro programado para las 9:00 horas del próximo viernes 15 de agosto. Este horario matutino representa un desafío físico y de concentración para los jóvenes talentos, quienes deberán estar en su mejor forma desde el silbatazo inicial.

El resto de la jornada presenta diversos duelos programados para el fin de semana. Ese mismo sábado, Atlas se medirá ante Tigres también a las 9:00 horas, mientras que Atlante recibirá a Toluca a las 12:00 horas. Para el domingo 16 de agosto, la agenda continúa con los enfrentamientos entre Pumas y Querétaro, América ante Atlético de San Luis y Santos Laguna contra Chivas. Finalmente, el lunes17 de agosto, la actividad cerrará con los choques entre Necaxa frente a León y Pachuca ante Puebla.

Por su parte, el primer equipo varonil juega en punto de las 19:10 horas ante unos Bravos de Juárez que sorprendieron tras su gran actuación en la Leagues Cup 2026.

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