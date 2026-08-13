OFICIAL: Comisión Disciplinaria SUSPENDE a TITULAR de Rayados de Monterrey, a horas de su partido de la jornada 4

La Jornada 3 de la Liga BBVAMX trajo graves consecuencias para los Rayados de Monterrey y es que en el partido contra Atlas sufireron la expulsión de uno de sus defensas titulares indiscutibles; la sanción llegó dos semanas después por la pausa tomada para jugar la Leagues Cup.

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¿Qué jugador fue sancionado para los Rayados de Monterrey?

La sanción emitida por la Comisión Disciplinaria de Futbol(FMF) indica que Carlos Joel Salcedo Hernández es sancionado con un partido de suspensión con Causal 8 (Emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante).

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¿Por qué fue expulsado Carlos Salcedo?

Durante el partido ante el Atlas el defensor de Rayados fue amonestado con tarjeta amarilla tras una fuerte entrada sobre uno de los delanteros del Atlas, después de la falta Salcedo entró en discusión con jugadores del banquillo Rojinegro e incluso con la árbitra Karen Díaz; esta situación la comentó la abanderada con el árbitro central quien decidió sacar la tarjeta roja al defensor central.

¿Cuándo podrá jugar Salcedo con Rayados?

Salcedo recibió una sanción de un partido por lo que se perderá únicamente el juego ante los Bravos de Juárez, por lo que podrá regresar a pisar el terreno de juego al visitar al Club León el próximo 22 de agosto.

A través de redes sociales los seguidores del club hicieron saber su opinión sobre la actitud del jugador, indican que muchas veces el temperamento que tiene le ha costado al equipo la perdida de puntos frente a equipos "accesibles" o en partidos que ya tenían ganados-, sin embargo, detallan que están conformes con su nivel de juego.

En otras noticias de la institución, el club anunció el regreso de la seleccionada nacional Lourdes Bosch, a sus 24 años la mediocampista regresa al club tras estar 6 meses en la NWSL.

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