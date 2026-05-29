OFICIAL: Equipo de la Liga MX presenta a su nuevo DT para el Apertura 2026

El Club Santos Laguna presentó de manera oficial a Renato Paiva como su nuevo Director Técnico para el Primer Equipo rumbo al Clausura 2026.

El evento se llevó a cabo este jueves en el Auditorio Orlegi del Territorio Santos Modelo, y estuvo encabezado por el presidente del club, Alejandro Irarragorri Kalb, junto al Director de Deportivo, Gonzalo Pineda.

Durante la presentación, la directiva explicó que la llegada del estratega portugués forma parte de una reestructuración institucional a mediano y largo plazo.

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Irarragorri Kalb detalló que el equipo está impulsando cambios que incluyen inversiones en infraestructura y el fortalecimiento del área deportiva, con el objetivo de reforzar el plantel y conformar una plantilla más competitiva en busca de volver a lo más alto de la Liga BBVA MX.

Por su parte, Gonzalo Pineda indicó que la planeación de la institución se basará en un modelo de juego alineado con la historia y los valores de Santos Laguna. Explicó que el armado del equipo se realizará mediante un trabajo interdisciplinario y analítico, definiendo primero la identidad futbolística antes de concretar las decisiones sobre el plantel.

Finalmente, Renato Paiva reconoció el complicado momento deportivo que atraviesa el equipo, pero asumió el reto de encabezar este nuevo proceso. El entrenador aseguró que su objetivo principal es construir un proyecto que recupere la identidad futbolística del club, prometiendo profesionalismo y dedicación para volver a posicionar a los Guerreros como un equipo protagonista en el torneo.

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🇵🇹 De Portugal a Territorio Guerrero.



¡Vamos con todo profe! 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/C2yqIFqXcg — Club Santos (@ClubSantos) May 28, 2026

Los números de Renato Paiva como entrenador

Antes de su consolidación en México, Renato Paiva construyó un currículum sólido en Sudamérica tras formarse en las fuerzas básicas del Benfica. Su primer gran reto fue con Independiente del Valle, donde dirigió más de 60 partidos y conquistó la Serie A de Ecuador en 2021 con un esquema ofensivo. Posteriormente, comandó al Bahía en Brasil, logrando levantar el Campeonato Baiano en 2023.

Su primera experiencia en la Liga MX ocurrió en el torneo Apertura 2022 al frente del Club León. La llegada del estratega portugués generó expectativa inicial, pero el proyecto no logró afianzarse y terminó renunciando tras su primer semestre. En su paso por "La Fiera" registró 18 partidos dirigidos, dejando un saldo de seis victorias, cuatro empates y ocho derrotas.

Al mando de los Diablos Rojos, Paiva logró establecer una identidad de juego vertical y contundente que convirtió al equipo en un protagonista constante del torneo. Durante su gestión, mantuvo a la escuadra mexiquense peleando siempre en los primeros puestos de la tabla general hasta la conclusión de su etapa en la institución.

El entrenador toma el mando de los Guerreros con la consigna de encabezar un profundo proyecto de reestructuración deportiva a largo plazo. Su objetivo primordial será recuperar la identidad futbolística en la Comarca Lagunera y devolverle al equipo el protagonismo competitivo dentro del campeonato nacional.

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