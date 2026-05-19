ÚLTIMO MOMENTO: Definido el CAMPEÓN de la Premier League

Acabó la sequía, no hay mal que dure más de 100 años y hoy, el Arsenal vuelve a tocar la gloria en el futbol inglés. Los Gunners son los nuevos monarcas de la Premier League tras una sequía doméstica de más de dos décadas y dejan a Pep Guardiola y el Manchester City con las ganas de un nuevo título.

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Con la victoria del Arsenal por la mínima diferencia ante el ya descendido Burnley y el empate entre los Citizens con el Bournemouth se definió el título. Las 82 unidades por parte de los pupilos de Mikel Arteta ya son imposibles de alcanzar para los de Guardiola (78) con un solo partido por disputarse. Con esto, el equipo londinense finaliza su sequía liguera y llegará como campeón de la Premier League a la final de la UEFA Champions League ante el Paris Saint Germain.

Por otro lado, el estratega de los Citizens se va con solo la FA Cup (derrotaron al Chelsea con solitario gol de Antoine Semenyo) ganada esta temporada y dejará todo en manos de Enzo Maresca en el banquillo cerrando el ciclo más exitoso en toda la historia del cuadro de Manchester.

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